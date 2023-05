El video fue subido a Twitter el 2 de mayo, en primera instancia por el usuario @scarycontent18, aunque las políticas de la plataforma lo bajaron inmediatamente, eso no quiere decir que él lo hubiera hecho, lo que sí, es que no hay un responsable, pero debido al tipo de licuadora y por la escritura en el mismo electrodoméstico, se cree que puede tener un origen de algún país oriental.

En los últimos días, ha dado de qué hablar un video que se ha comenzado a viralizar a través de Tiktok y Twitter, titulado “Cat Blender” y como dice, es un gato en una licuadora , pero no es una tierna imagen, sino todo lo contrario, un acto cruel e inhumano que le está dando la vuelta al mundo, te contamos de dónde es y si es real.

