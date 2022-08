Survivor se mantiene como uno de los realities más exitosos de TV Azteca, a la par de La Academia 2022 que este fin de semana tendrá su GRAN FINAL. En unos días la competencia de retos extremos que pone al límite la resistencia y habilidades de su competidores vivirá de nuevo un Viernes de Eliminación más y cualquiera de sus competidores podría ser eliminado. Para que conozcas bien a cada uno de los participantes, te hemos hablado ya de la recién llegada Jacky Ramírez la ex ‘Acapulco Shore’, Nahomi Mejía, la primera mujer trans en el programa y Ale Saadi que acaba de regresar; pero esta vez hablaremos de quién es Viridiana Álvarez, la alpinista de Survivor México 2022. ¿Sabías que ganó un récord Guinness?

Viridiana ha protagonizado el inicio de un romance con Yusef, otro participante del reality show, ambos demostraron su atracción desde el primer día de la competencia, aunque han intentado dejar de lado lo que sienten para evitar distracciones en cada juego. Para que conozcas más de Viridiana Álvarez, una de las participantes más controversiales de Survivor México 2022 y cómo se ha hecho famosa, hemos armado para ti una lista de 10 datos para conocerla.

1. Su nombre completo es Viridiana Álvarez Chávez y es originaria de Aguascalientes.

2. Nació el 15 de mayo de 1983, por lo que tiene actualmente 39 años y es signo del zodiaco Tauro.

3. Es licenciada en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Además tiene Certificación Coach Ontológico por Newfield Consulting en Chile, y dos maestrías: una en Innovación y Desarrollo Empresarial y la otra en Ingeniería de Sistemas de Calidad y Productividad, ambas también en el ITESM.

4. Trabajó 10 años en la industria automotriz y de manufactura.

5. Además de ser deportista, Viridiana Álvarez es conferencista, dirige su empresa de consultoría empresarial y tiene una asociación civil sin fines de lucro.

6. Tiene gran popularidad en redes sociales, tan solo en Instagram tiene casi 50 mil seguidores, además de que tiene su propio canal de Youtube y su sitio web.

7. Posee un Guinness World Record por el ascenso más rápido de las tres montañas más altas del mundo utilizando oxígeno suplementario.

8. Es una destacada alpinista, Viridiana Álvarez es la primer mujer del continente americano en escalar las 4 montañas más altas del mundo: Everest, K2, Kanchenjunga y Lhotse.

9. Es la primera latinoamericana en subir el K2, la segunda montaña más alta del mundo y una de las más peligrosas. Además de las seis montañas más altas del mundo en la cordillera del Himalaya en Nepal y la cordillera de Karakoram en Pakistán. Al igual que las cimas más altas de Rusia, África, Asia y Argentina.

Recientemente, Viridiana confesó en sus campamento que sí le gusta Yusef y no está cerrada a iniciar algo:

“Sí me gusta... pero no es solo la parte física. Si Yusef me pidiera compartir esta aventura juntos como algo más, tal vez lo pensaría. Hay que vivir el momento sin miedos, pretextos y sentir, eso es algo que ha sido un reto para mí, el poder abrirme. Estando aquí adentro es un reto mayor”, expresó.