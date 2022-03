Vive Latino 2022 regresa este sábado 19 y domingo 20 de marzo en el Foro del Sol luego de dos años de pandemia de coronavirus y una de las preguntas que se hace el público es sobre los requisitos para poder ingresar al evento. A continuación, te detallamos todo lo que debes saber para acceder.

Uso de tapabocas

El cubrebocas será uno de los objetos que no podrá quedar fuera y será obligatorio dentro del recital.

Certificado de vacunación

La página de Ticketmaster solicitó que es necesario tener el certificado de vacunación o en su defecto una prueba de PCR negativa. Estos son los demás requisitos:

Todos los asistentes mayores de 18 años tendrán que presentar la constancia de vacunación completa, dada por la autoridad correspondiente en México o de cualquier otro país.

En caso de tener el certificado de vacunación completo, deberá mostrar certificación negativa de Covid-19, efectuada con un máximo de 72 horas previas al evento.

Se tomará control de temperatura en la entrada del inmueble y los asistentes tendrán acceso a gel desinfectante y áreas de lavado de manos a lo largo de todo el festival.

Los asistentes y el staff deberán usar cubrebocas durante todo el evento, salvo en los momentos en los que se consuman alimentos o bebidas.

Medidas para ingresar al evento

Además, en el acceso habrá un filtro para evaluar la temperatura y se registrará si una persona tiene fiebre arriba de 37.5 °. Será llevada a la carpa de servicio médico en que se monitoreará la temperatura y luego deberá irse del lugar. Por otro lado, dentro del festival habrá sanizantes con gel antibacteriano.

¿Qué artistas estarán presentes?

Este evento contará con la participación de bandas y artistas como Camilo Séptimo, Gary Clark Jr., Julieta Venegas, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Maldita Vecindad, Mogwai, Santa Fe Klan, Vetusta Morla, Banda MS, Black Pumas, C. Tangana, Dread Mar I, Los Fabulosos Cadillacs, Los no tan Tristes, Love of Lesbian, Pixies, Residente y Siddhartha, entre otros.

Horarios del sábado

La Gusana Ciega – Escenario Claro Música – 18:20 a 19: 10 horas.

Los Auténticos Decadentes - Escenario Indio - 20:00 a las 21:10 horas.

All Them Witches – Carpa Intolerante – 21:00 a 21:50 horas.

Julieta Venegas - Escenario Escena Indio - 21:05 a 22:05 horas.

Limp Bizkit - Escenario Indio - 22:05 a 23:05 horas.

Moenia – Carpa Vive Latino – 22:55 a 23:55 horas.

Maldita Vecindad - Escenario Indio - 23:35 a 00:45 horas.

Horarios del domingo

Siddhartha – Escenario Indio – 18:00 a 18:50 horas.

Residente - Escenario Indio - 19:50 a 20:50 horas.

C.Tangana – Escenario Escena Indio – 20:55 a 21:55 horas.

Black Pumas – Escenario Claro Música - 21:20 a 22:20 horas.

Los Fabulosos Cadillacs - Escenario Indio - 22:00 a 23:10 horas.

Pixies - Escenario Escena Indio - 23:10 a 00:10 horas.

Banda MS - Escenario Claro Música - 23:20 a 00:25 horas.

¿Cómo llegar al Foro Sol?

El show musical se hará en el Foro Sol, ubicado en Avenida Viaducto Río de la piedad S/N Colonia Granjas México, en la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. Para llegar al lugar, las personas pueden tomar el metro en la estación Ciudad Deportiva, de la línea 9. El ingreso a Vive Latino se realizará por la Puerta 7 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿A qué hora inicia el evento?

Según la información dada por los organizadores del evento, las actividades comenzarán alrededor de las 13:00 horas y finalizarán pasada la medianoche. En este sentido, el festival contará con cinco escenarios, en los que se distribuirán los talentos.

Firma de autógrafos