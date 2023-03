Se trata de una guapa colombiana nacida en Cali, de 32 años, quien se ha dado a conocer en la televisión de varios países, actualmente forma parte de “Las Pelotaris 10926”, serie que puede cada viernes por Vix+. Pero también ha resaltado por su participación en series como “El Señor de los cielos”, “Señora Acero”, “Por siempre Joan Sebastian” o “La Viuda Negra” , pero también por su papel como “Giselle” en la película “Between Sea and Land”.

Después de seis años de relación, Diego Reyes, futbolista de Tigres se comprometió con la actriz Viviana Serna, una historia de amor que estuvo a prueba de todo, debido a la distancia y al trabajo de cada uno, ya que la actuación y el futbol muchas veces no compaginan en la misma ciudad ni en el mismo país.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.