Finalizadas las rondas de clasificación, el Abierto Zapopan propiamente dicho dará sus primeras horas de acción este lunes en Jalisco. El Centro Panamericano de Tenis volverá a albergar a los aficionados de este deporte luego de lo que fueron las exitosas WTA Finals al final de la temporada pasada y ya se conocen los cruces que se darán en esta edición.

En la parte superior del cuadro principal, la gran favorita para llegar a la final es Emma Raducanu, la campeona del US Open 2021 y nueva promesa del tenis británico, que debutará contra la australiana Daria Saville. Si bien sus últimas actuaciones no fueron muy positivas, hay una fuerte expectativa por lo que pueda lograr en nuestras tierras, tanto en Jalisco como en Monterrey, aunque posiblemente no la tenga muy sencillo.

Y es que en cuartos de final, una de sus posibles rivales es Sloane Stephens, otra que supo conquistar el Arthur Ashe en 2017. Además, la candidata a llegar a semis en el segundo cuadrante es Camila Osorio, la colombiana que llegó como cuarta preclasificada y tuvo buenas presentaciones en 2021.

En la parte baja, tenemos a Renata Zarazúa, la única representante local que obtuvo una wild card para su participación. Pero los nombres más destacados de esta zona del cuadro son los de Sara Sorribes Tormo, la defensora del título, y Madison Keys, que viene de coronarse en Adelaida y hacer semifinales en el Abierto de Australia.

La programación del primer día

A partir de las 2:00 p.m., comenzarán los partidos en las tres canchas de las que dispone el recinto. El Estadio Akron tendrá el cruce entre Anna Kalinskaya y Zheng Qinwen en el primer turno y le seguirán Brenda Fruhvirtova vs Sloane Stephens, Harmony Tan vs Madison Keys y Misaki Doi vs Marie Bouzkova.

La Cancha 1 dispondrá de los siguientes duelos Nuria Párrizas vs Anna Karolina Schmiedlova, Wang Qiang vs Lauren Davis, Caty McNally vs Lucia Bronzetti y el dobles de Elixane Lechemia/Ingrid Neel vs Eden Silva/Kimberley Zimmermann. Por su parte, la Cancha 2 tendrá los de Anastasiya Potápova vs Lesia Tsurenko, Nao Hibino/Paula Kania vs Camilo Osorio/Panna Udvardy y Peangtarn Plipuech/ Aldila Sutjiadi vs Renata Zarazúa/Laura Pigossi.