La primera semana del tenis en México terminó con las consagraciones de Rafael Nadal en el ATP 500 de Acapulco y Sloane Stephens en el WTA 250 de Guadalajara, pero lo acción continuará, al menos en el circuito femenino. Este lunes, comenzará el Abierto de Monterrey, el cual tendrá algunas de las más importantes tenistas del mundo.

El cuadro principal del WTA 250 de Monterrey, actualizado tras el cierre de las rondas de clasificación, muestra a Elina Svitólina como la primera preclasificada. La campeona de la edición 2020 y actual número 15 del mundo es una de las principales candidatas a repetir el título, en especial porque el sorteo fue bastante generoso con ella. La ucraniana debutará contra Anastasia Potapova y en su camino a la final podría encontrarse con Camila Osorio y Sara Sorribes Tormo como las rivales más complicadas.

Por la parte inferior, resaltan Madison Keys, que no tuvo una buena semana en el Centro Panamericano de Tenis y Sloane Stephens, que viene de coronarse en el Abierto Zapopan. Mención aparte se merece Leylah Fernández, la campeona defensora, que no tuvo un buen inicio de temporada en el Abierto de Australia y tiene el objetivo de defender su corona en el WTA 250 de Monterrey.

Lamentablemente, no veremos un nuevo enfrentamiento de la canadiense con Emma Raducanu, tal como se vio en la final del US Open 2021. Y es que la británica debió retirarse en Guadalajara por una lesión en la pierna izquierda, la cual incluso pone en duda su participación en los WTA 1000 de Indian Wells y Miami.

Partidos destacados del Día 1

A partir de las 1:00 p.m., Sara Sorribes Tormo, quien fue finalista en la pasada edición, enfrentará a la rusa Kamila Rakhimova en el Estadio GNP Seguros, la cancha principal. Mientras tanto, en el segundo turno de la Cancha 1, hará su debut la colombiana Camila Osorio, de gran torneo en Guadalajara, contra la polaca Magdalena Frech.

De regreso a la cancha central, Leylah Fernández comenzará su defensa del título ante Anna Schmiedlova no antes de las 7:00 p.m. También vale la pena mencionar los duelos de las mexicanas: Marcela Zacarías vs Emma Navarro y Renata Zarazúa vs Harmony Tan, partidos que se disputarán en el tercer y quinto turno de la jornada, respectivamente.