Ashleigh Barty, número uno del mundo, no disputará el torneo pese a haber logrado la clasificación. Conoce, en esta nota, la razón por la que no dirá presente en el WTA Finals de Guadalajara.

WTA Finals Guadalajara: la razón por la que la número uno del mundo no asistirá al certamen

En el último gran torneo del 2021, en donde las ocho mejores clasificadas del año se disputan el WTA Finals de Guadalajara, Ashleigh Barty, la número uno del mundo, tomó la decisión de bajarse del certamen: en su lugar ingresó Anett Kontaveit, de Estonia.

+¿Cómo quedó el Ranking ATP tras París Bercy?

+Next Gen Finals: días, horarios, canal de TV y partidos de Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Baez

"Quería que todos supieran que no jugaré más en este 2021, incluyendo obviamente las WTA Finals de Guadalajara. Fue una decisión muy complicada, pero necesito priorizar mi cuerpo y mi recuperación de esta dura temporada. Ahora me concentraré en tener una buena pretemporada y de esta manera llegar lo más fuerte posible para el inicio del 2022, donde mi gran objetivo será ganar el Australian Open", explicó Barty en la conferencia de prensa después de su caída en tercera ronda del US Open.

Sin dudas, la ausencia de la última ganadora de Wimbledon, fue una noticia durísima para el torneo.

WTA Finals Guadalajara: ¿Quiénes jugarán el certamen?

1°: Aryna Sabalenka

2°: Barbora Krejcikova

3°: Karolina Pliskova

4°: Maria Sakkari

5°: Iga Swiatek

6°: Garbiñe Muguruza

7°: Paula Badosa

8°: Anett Kontaveit

+WTA Finals Guadalajara: ¿Cuántos puntos reparte el torneo?

Fase de Grupos:

Grupo Chichén Itzá:

-Aryna Sabalenka

-Maria Sakkari

-Iga Swiatek

-Paula Badosa

Grupo Teotihuacán:

-Barbora Krejcikova

-Karolina Pliskova

-Garbiñe Muguruza

-Anett Kontaveit