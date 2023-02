La Elimination Chamber de la WWE es uno de los eventos más esperados cada año por los fans de esta empresa de lucha libre por que en él las Superestrellas realizan un despliegue de poder en un escenario en el que se vale casi de todo, por lo que si tú eres fan de esta marca y no te quieres perder este evento, aquí sabrás el horario y la cartelera de este evento, y cómo verlo totalmente en vivo.

Y es que como cada año ocurre, en este evento se ponen en juego no solamente títulos sino incluso la oportunidad de tener una aparición estelar en la Vitrina de los Inmortales, Wrestlemania por lo que ganar en este evento es un paso muy importante para las Superestrellas de esta empresa. Y para que no te pierdas de este evento, prepárate por que a continuación sabrás cómo y dónde verlo.

¿Cuál es el horario de WWE Elimination Chamber en México y América Latina?

Ciudad de México (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras): 19:00 hora s, tiempo del centro de México.

s, tiempo del centro de México. Nueva York (Estados Unidos), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador): 20:00 horas , tiempo del centro de México.

, tiempo del centro de México. Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Puerto Rico, República Dominicana: 21:00 horas , tiempo del centro de México.

, tiempo del centro de México. Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay), Santiago (Chile), Asunción (Paraguay): 22:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuál es la cartelera de la Elimination Chamber de la WWE?

A pesar de que la Cámara de la Eliminación es el evento principal de este PPV, no será el único combate que se podrá ver ya que además de esta modalidad podremos ver en acción a Brock Lesnar enfrentando a Bobby Lashley, así como el esperado encuentro entre Roman Reigns y Sammy Zayn, por lo que la cartelera queda de esta forma:

Campeonato Unificado de WWE: Roman Reigns (actual campeón) vs. Sami Zayn

Elimination Chamber por el Campeonato de Estados Unidos de WWE: Austin Theory (actual campeón) vs. Bronson Reed vs. Seth Rollins vs. Johnny Gargano vs. Damian Priest vs. Montez Ford

Elimination Chamber por una oportunidad titular en WrestleMania: Liv Morgan vs. Raquel Rodriguez vs. Asuka vs. Nikki Cross vs. Natalya vs. Carmella

Combate por Equipos: Edge y Beth Phoenix vs. Judgment Day (Finn Bálor y Rhea Ripley)

Lucha 1 contra 1: Brock Lesnar vs. Bobby Lashley

¿Cómo ver en vivo la Elimination Chamber de la WWE?

Para poder ver en vivo este evento debes de contar con el servicio de WWE Network el cual es una señal de streaming similar a Netflix en el que puedes encontrar todo el contenido de esta marca de lucha libre así como los eventos PPV. El precio de este servicio es de 249 pesos mensuales, aunque puedes obtener algunas ofertas como todo el año por 2, 500 pesos o suscripciones sólo para los eventos más importantes de la compañía de lucha libre.