Préstale atención a tu mundo emocional. Procura relajarte y disfrutar de los pequeños detalles que muchas veces pasamos por alto, por estar tan ocupados en nuestro trabajo. Disfruta de la naturaleza. Di la verdad y no te escondas en tus propias fantasías. El que te quiera que te acepte tal y como eres Números de suerte: 9, 33, 21.

Concéntrate en lo tuyo, Sagitario. Tu estado de ánimo estará durante todo el día de hoy un tanto cambiante. No permitas que esto te afecte en tu área del trabajo o los estudios y mucho menos en tu vida familiar. Fluye con la corriente de los acontecimientos y no te eches encima preocupaciones extras de nada ni de nadie. Números de suerte: 49, 1, 34.

Pon mayor énfasis en tu mundo espiritual. Únete en pensamiento y alma a aquellos seres queridos que se encuentran lejos de ti y que necesitan ayuda. Para el amor no existen distancias, solo el desear estar juntos los une. Vive en constante deseo de superación. Resalta lo bueno que hay en ti y corrige lo negativo. Números de suerte: 48, 17, 3.

No te envuelvas en lo que no te incumbe. Conflictos entre amigos y familiares serán la orden del día. Tú, tranquilo, ya que después de la tormenta siempre llega la calma. Muchas veces hay que revolcar, escarbar, sacar, remover y limpiar para hacer espacio a todo lo nuevo que está por llegar a tu vida. Envuélvete en lo nuevo y deja el pasado atrás. Números de suerte: 17, 20, 11.

Fíjate metas y haz todo lo que esté a tu alcance por realizarlas. Valoriza lo que tú más quieres y no pierdas de vista tus verdaderos propósitos en la vida. No trates de abarcar muchas cosas a la misma vez o terminarás perdiendo lo que te ha costado trabajo lograr. Concéntrate en organizar tu trabajo y tu vida personal. Números de suerte: 20, 31, 24.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de tu equipo favorito al instante en:https://bit.ly/BV-app22

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.