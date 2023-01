GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio) Tu vida profesional, tu carrera, tu trabajo se enfatiza favorablemente. Te envolverás en una relación afectiva con alguien mucho mayor que tú. No importa lo que hagas o a lo que te dediques, Venus te inyecta de una energía especial para que expreses tus ideas y sentimientos a través del arte. Números de suerte: 25, 47, 5.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo) Disfrutarás a plenitud la compañía de los demás ahora que Venus, el planeta del amor, entra en tu casa once. Se enfatizan para ti ahora todas las actividades sociales, especialmente si estás son con tus amistades. Toda situación en la que tengas que tratar con un grupo de personas como los negocios o reuniones está muy bien aspectada bajo este tránsito. Números de suerte: 10, 36, 28.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.