Haz hasta donde te corresponde sin excederte. Te parece que por mucho que trabajas y te esfuerzas, nunca es suficiente y siempre aparece más que hacer. No te dejes abrumar con todo esto, ni tampoco trates de complacer a todo el mundo, cuando aún no te sobra tiempo para ti. Complacete a ti primero, Capricornio. Números de suerte: 16, 5, 4.

Se intensifica todo lo que tenga que ver con relaciones familiares y experiencias en tu infancia que han dejado huellas y que de vez en cuando salen a flote. No permitas que los comentarios de otros influyan en tu manera de pensar. Todo lo que hay a tu alrededor influye mucho en ti. Rodéate de cosas positivas que den color a tu vida. Números de suerte: 10, 5, 3.

Estás ahora muy seguro de lo que quieres, Escorpio. El valor y la perseverancia son y serán para ti tus mejores armas para salir adelante y triunfar en lo que te propongas. Tus relaciones personales mejoran si evitas añadir más discordia a lo sucedido. Tranquilízate, tú no tienes por qué defender tus acciones. Números de suerte: 7, 20 1.

Evita las especulaciones y encuentra nuevos métodos para recuperar o aumentar tus ingresos. Muchos de tus desacuerdos y tensiones llegan por el lado del dinero o las finanzas en tu hogar. Es momento de hacer un frente unido donde todos entiendan y cooperen, para que no haya malos entendidos con tu pareja o familia. Números de suerte: 8, 6, 20.

Prepárate para los cambios positivos que se avecinan siendo más flexible. Adáptate por el momento a los acontecimientos y sucesos que se manifiestan a tu alrededor. Lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para otros. Tu palabra tendrá poder. Debes de cuidar mucho lo que dices y aconsejas a tus amistades o familia. Números de suerte: 15, 30, 6.

Cuida mucho tu dinero. Busca mejores ofertas o espera a que puedas hacer una mejor selección. Sé más práctico y no inviertas dinero en cosas que solo te servirán de adorno y terminarás votándolas. Ponte en el plano de ahorrar e invertir para duplicar tus ingresos. Piensa más en lo que te conviene que en lo que te gusta. Números de suerte: 7, 23, 42.

Sientes ahora el deseo de divertirte, aventurarte y pasarla bien. Las amistades que hagas sólo verán tu lado superficial, alegre y divertido, a menos que seas tú, el que busque un encuentro más íntimo o formal. Por el momento, no tienes ningún interés en ver la vida desde un punto de vista más serio. Números de suerte: 13, 29, 31.

El futuro promete alegrías y tranquilidad en el amor. Mantén tu optimismo en el futuro. Las cosas transitorias te ayudarán a aceptar tranquilamente lo inevitable de la vida. Tu criterio da balance a tu vida. Has superado muchas limitaciones y esto te ha enseñado como relacionarte con personas difíciles y contradictorias sin que te afecten. Números de suerte: 2, 8, 50.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.