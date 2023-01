PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) Tu conciencia se expande y tendrás un contacto más directo con tus guías espirituales. Lo que has sembrado en años anteriores dará su fruto ahora. Te sentirás fortalecido emocionalmente. El Cosmos conspira para que seas feliz. Te sentirás libre y dueño absoluto de tu destino. Llegan a tu vida seres que sabrán valorarte. Números de Suerte: 1, 32, 50.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.) Controla el ritmo de tu vida. No vivas tan de prisa porque lo que es para ti nadie te lo quita. Reduce la velocidad en todo. Ahora se te dará la oportunidad de reflexionar, analizar y decidir lo que realmente te conviene y de saber cómo hacerte pagar caro. Todo lo relacionado con la metafísica llamará poderosamente tu atención. Números de Suerte: 37, 11, 6.

LEO (22 de julio - 21 de agosto) Asuntos inconclusos del pasado regresan para que les de punto final. Ríete de comentarios y ataques gratuitos ya que estarás por encima de todo. Tu inestabilidad termina y te anclas en lo seguro y estable. Realizarás que has evolucionado espiritualmente y que tu mejor guía será tu propio maestro interior. Números de Suerte: 14, 3, 41

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio) El extranjero y los extranjeros tendrán una fuerte influencia en ti. Todo viaje será muy divertido y te dará nueva vida. Todo el talento artístico que se encierra en ti, te abrirá puertas que estuvieron cerradas. En el amor no habrá quejas ya que tu poder de seducción se multiplica. Números de Suerte: 14, 10, 2.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo) Pondrás tu mente y corazón en orden. Reconocerás el tiempo perdido junto a personas totalmente incompatibles y que no te han hecho feliz. Te darás a respetar y buscarás amar a quien realmente te demuestre respeto, admiración, fidelidad y estabilidad tanto emocional como material. Dirás no al engaño, los celos y las dudas. Números de Suerte: 46, 7, 19.

