PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) Controla tu impulsividad, especialmente al ir de compras. Sé más selectivo con lo que adquieras. Ten bien presente que la calidad vale más que la cantidad. No sigas insistiendo en lo que no te conviene solo por impresionar a otros. Abre bien los ojos ante todo aquello que parece demasiado bueno para ser verdad. Números de suerte: 9, 3, 16.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.) Mide tus palabras. Piensa bien lo que vas a decir antes de hablar. Sé más considerado para con los que amas. Nada de ofensas y gritos. Ponte en acción. No sigas dejando lo que ahora tienes que hacer para después. Manifiesta tu creatividad y canaliza toda esa energía que llevas por dentro de una manera positiva. Números de suerte: 37, 5, 40.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.) Tus pensamientos se concentran en todo lo que esté relacionado con tu hogar o tu familia. Te sentirás con deseos de cambiar, de viajar o moverte a otro lugar. Se despierta en ti tu espíritu aventurero y buscarás echar raíces junto a tu familia, pero en el extranjero o en un lugar completamente diferente. El apoyo que buscas no te faltará. Números de suerte: 21, 7, 31.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.) Es tiempo de cambiar. Te criticarás a ti mismo hoy tanto en lo negativo como en lo positivo. Entras ahora en un periodo de evaluación, de reconocimiento personal. Rompes con algo que has estado haciendo por muchos años y que, aunque te ha dejado buenas ganancias económicas, no te satisface en el plano personal. Números de suerte: 28, 25, 1.

ESCORPIÓN (23 de oct. - 20 de nov.) Préstale en el día de hoy mayor atención a tu vida íntima, a lo muy personal. Muéstrate natural, espontáneo, pero siempre en completo control de tus acciones. No seas tan exigente, Escorpio. Busca el punto medio en tus relaciones sentimentales. No te vayas a los extremos dando rienda suelta a tus emociones. Números de suerte: 4, 2, 19.

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.) No te lances a nuevas empresas por el momento. Desarrolla paciencia. Continúas muy impulsivo en todo lo que dices y haces. Se impone que controles tus emociones si es que deseas tener un día tranquilo, en paz contigo mismo y con los que te rodean. Elige callar antes que hablar y escucha, presta atención. Números de suerte: 9, 5, 33.

VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.) Dedica más tiempo a ti, a tu persona. Ya no sufras más en carne propia los problemas de otros. Libérate de la angustia y el sacrificio. Sal ya de viejos sentimientos de culpa y utiliza ahora toda esa energía para crecer en el aspecto personal. Deja que cada cual asuma sus responsabilidades en relación a la familia y el hogar. Números de suerte: 13, 9, 44.

LEO (22 de julio - 21 de agosto) No sigas sufriendo por quien ya se ha ido de tu vida y solo te dejó decepciones. Pasa la página de ese triste capítulo de tu vida. Vive a tono con la realidad. Seca tus lágrimas y ríete mucho. Busca la compañía de seres sensibles y espirituales que te puedan ayudar a alcanzar un estado de consciencia superior. Números de suerte: 40, 10, 5.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio) Las estrellas te dotan hoy de valor y energía para acabar con todo lo inconcluso en tu vida. Préstale atención a todo lo que sueñes, escribe tus sueños ya que en los mismos recibirás avisos para orientarte mejor en aquello que deseas realizar. Acepta la vida tal y como es y no idealices a otras personas. Números de suerte: 25, 14, 3.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio) Toma con calma todo, no tengas nunca prisa. Recarga tus baterías emocionales para que estés claro mentalmente y puedas tomar decisiones inteligentes. Sé sinceró y habla de corazón con quien te afecta, te obstaculiza o te paraliza. Que nada te atemorice ya que todo lo que sucede es porque te conviene. Números de suerte: 5, 33, 21.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo) Tienes ahora muchos planes, muchas ideas en tu mente y no sabes por dónde empezar. Ve en busca de consejo, de ayuda, de orientación y encontrarás la respuesta que estás buscando. Programa tu mente al éxito, piensa positivamente. Pide con fe a tus Ángeles, a tus seres de luz para que te guíen por el camino correcto. Números de suerte: 7, 18, 4 .

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.