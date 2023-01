El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este SÁBADO 14 de enero te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Horóscopos para este 14 de enero

ARIES (20 de marzo - 18 de abril) Dedícate a hacer lo que realmente te brinda satisfacción. Nuevos estudios te acercarán al despertar de una consciencia superior. Se solucionan viejos conflictos afectivos y familiares. Aprovecha para socializar y ampliar tu círculo de amistades. El romance está presente en toda relación. Números de suerte: 10, 35, 4.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo) Reconocerás que tienes que cuidarte en salud, alimentándote correctamente y enterrando preocupaciones. Buscas estabilidad en tus relaciones sentimentales y la encontrarás si eres responsable y cumples con lo prometido. Un sueño, un deseo, se te realiza en especial si está relacionado con un nuevo trabajo o profesión. Números de suerte: 10, 37, 12.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio) Los problemas domésticos y familiares ya no te afectarán ya que podrás laborar con ellos y solucionarlos sin que te destruyan en el aspecto emocional. Tienes ahora la energía Cósmica, el poder de las estrellas, para conseguir felicidad, bienestar, prosperidad, amor y hasta lo que consideras imposible. Números de suerte: 7, 3, 11.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio) Alumbra tu camino hacia el progreso con tu inteligencia, perseverancia y tu fe en Dios. Es tiempo de enterrar las quejas y tomar acción. Debes evitar guerras o problemas familiares siendo más comedido en tus gastos. Si miras a tu alrededor, la mayoría de las cosas materiales que tienes no te hacen cien por ciento feliz. Números de suerte: 24, 1, 18.

LEO (22 de julio - 21 de agosto) Será importante estabilizar, armonizar tu mundo material con el espiritual creando así el balance entre los mismos. En el amor buscarás y encontrarás lo estable y perdurable. Tu mentalidad abierta te permitirá intuir dónde se encuentran las mejores oportunidades para hacer negocios o inversiones. Números de suerte: 1, 9, 38.

VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.) Convéncete de que todo cambio es necesario para tu desarrollo intelectual y espiritual. Espera una total transformación en tu vida. No te estanques esperando a que otros tomen decisiones por ti. No sigas insistiendo ante esa persona que no quiere seguir consejos. Déjale el camino libre para que aprenda por cabeza propia. Números de suerte: 50, 7, 49.

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.) Desarrolla aquellas habilidades que te hacen ser tan especial. Todo a tu alrededor se revuelve, especialmente en tu área del trabajo o profesión. Ve a la segura y toma el tiempo necesario en todo. No tomes riesgos en estos momentos. Quédate en lo que conoces y con los que conoces bien. Aprovecha para revivir tus talentos dormidos. Números de suerte: 40, 18, 9.

ESCORPIÓN (23 de oct. - 20 de nov.) Gustarás de compartir con personas positivas ya que la energía planetaria favorece todo lo que sea unión, compromiso y ayuda al prójimo. Te encontrarás más comunicativo. Tu manera de ser y de pensar llevará felicidad a otros. La compañía de personas jóvenes te llevará a recordar gratos tiempos pasados. Números de suerte: 15, 3, 22.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.) La independencia económica, la expresión propia sin ataduras, será importante para ti ahora. Llegó el momento para tomar la iniciativa en todo y hacer nuevos planes para el futuro. Leer, aprender, conocer cada día más de todo lo que te rodea, te llevará a ganar más confianza en ti mismo y a hacer nuevas amistades. Números de suerte: 41, 39, 2.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.) Confía en tu buena fortuna. Te identificas con una figura maternal en la que podrás confiar tus secretos, tus intimidades, tus inquietudes. Buscarás y encontrarás protección en el aspecto emocional. Date un baño de aceite para que todo te resbale y nada te afecte. No le des tanta importancia a lo que no la tiene. Números de suerte: 7, 42, 19.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.) La energía planetaria te llena de encanto. Te expresarás con mucha emotividad. Tendrás la facultad de adivinar los pensamientos de los demás con mucha efectividad. Te propones salir de todo lo monótono o repetitivo. Estarás muy curioso explorando nuevos y extraños lugares, aquellos que nadie se atreve a explorar. Números de suerte: 15, 33, 26.

PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) Sale a la luz un secreto que por años has estado callando por evitar enfrentamientos entre tu familia. Mantente al margen de todo conflicto familiar. Tú no tienes que estar dando explicaciones. Mientras menos digas, mejor será para ti. Espera a que las aguas se calmen para defender tu causa, si lo consideras necesario. Números de suerte: 31, 8, 4.