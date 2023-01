El legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado continúa, pues a tres años de su muerte, su sobrina Betty B. Mercado ha mantenido durante este tiempo el nombre de su tío vigente. Es por eso que este SÁBADO 28 de enero te traemos lo que te depararán los astros este día.

El astrólogo de los famosos falleció en noviembre de 2019 debido a complicaciones renales a los 87 años, por lo que la estafeta ha pasado a su sobrina, quien de este tiempo para acá ha seguido escribiendo los horóscopos.

Por tal motivo, te traemos día con día, lo que te depararán los astros en el terreno del amor, salud y dinero, sin perder la esencia de Walter Mercado, pero con un toque de frescura y picardía de su sobrina Betty B. Mercado, quien escribe para el diario El Heraldo.

Walter Mercado horóscopo hoy SÁBADO 28 de enero

ARIES (20 de marzo - 18 de abril) Estarás convincente y muy directo en el día de hoy. Tus energías serán muchas y querrás hacer mucho en poco tiempo. Esto traerá por consecuencia diferencias y tensiones entre aquellos que no van a tu velocidad. Sé considerado y motívalos a que trabajen contigo aun cuando tengas que disminuir tu paso tan acelerado. Números de suerte: 19, 37, 39.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo) No te sientes a lamentarte y a mirar todo lo que tienes por hacer hoy y actúa, muévete. No busques excusas para tus problemas, solo organiza tus pensamientos y búscales soluciones. Encuentra el tiempo para poner en orden tu casa, tu cuarto y tus responsabilidades de acuerdo a su urgencia o necesidad. Números de suerte: 16, 2, 14.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio) El éxito será tuyo ahora, si sabes cómo adaptarte a todos estos cambios que tan apresuradamente se están efectuando en tu vida. Escucha lo que te dice tu intuición. Todo cambia de rumbo de un día para otro, pero no te preocupes, tus energías y tu sabiduría junto a tu encanto personal podrá con todo esto y mucho más. Números de suerte: 3, 5, 22.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio) Habrá mucha actividad en tu diario vivir ahora. No tienes que decir siempre que si, o aceptarlo todo. Piensa un poco más en ti. Sé más selectivo en cuanto a tus amistades. No desperdicies tus energías en cosas o actividades que te quiten tu tiempo valioso y te agoten. No permitas que las preocupaciones afecten tu salud. Números de suerte: 4, 36, 20.

LEO (22 de julio - 21 de agosto) Los pensamientos profundos, el estudio de religiones poco convencionales te hacen cambiar tu modo de ver la vida. Las estrellas te impulsan a concentrarte más en tu trabajo y hasta un nuevo empleo podría estar en agenda. A través de conversaciones y negociaciones conocerás una persona que dejará una muy buena impresión en ti. Números de suerte: 29, 13, 18.

VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.) Tendrás que enfrentar un problema que venías evadiendo por algún tiempo y lo resolverás. Es mejor organizarse y poner todas las cartas sobre la mesa y hablar con la verdad. Te sentirás aliviado emocionalmente. Sacarás muchas fantasías de tu mente, estarás más maduro y realista en tus relaciones de amor. Números de suerte: 25, 3, 14.

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.) Ponte al día en tu trabajo y obligaciones para que luego te sobre tiempo y puedas disfrutar de tus pasatiempos favoritos. Cuídate de estar con personas que puedan complicarte la vida o exponerte a situaciones peligrosas. Tampoco te quedes con rencores o calles algo que te moleste, esto podría reflejarse en tu salud. Números de suerte: 6, 15, 30.

ESCORPIÓN (23 de oct. - 20 de nov.) Aunque tu situación económica se encuentre bajo control, cuídala y no te excedas en ningún tipo de gasto a menos que sea extremadamente necesario. Utiliza con sensatez lo que tienes ahorrado. No te dejes llevar por los impulsos, ya que estarás muy impaciente y esto podría llevarte a tomar decisiones precipitadas. Números de suerte: 21, 8, 2.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.) Tu gran habilidad para llegar directamente a los demás exponiendo tus ideas, se enfatiza, lo que te ayudará en toda labor caritativa en las que desees envolverte ahora. Tendrás mucha energía física y también estarás propenso a envolverte en discusiones sobre asuntos relacionados con temas de religión o filosofía. Números de suerte: 21, 8, 7.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.) Tu opinión será ahora fuerte y directa, lo que te servirá para obtener mayores logros. Recuerda que no tienes que alzar la voz para que te escuchen. Respeta las ideas de otros, ellos tienen derecho y quizás aprendas algo también. Ejercita tu mente, lee y asiste a todo lo que estimule tu intelecto y aumente tu sabiduría. Números de suerte: 47, 15, 4.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.) Toda actividad creativa está bien aspectada, por lo que debes dar rienda suelta a tu imaginación. Disfrutarás de juegos o paseos al aire libre durante este fin de semana. Los asuntos de amor mejorarán notablemente si te muestras flexible y cooperador. Es hora de tomar las relaciones en serio y sacar tiempo para tu familia y amigos. Números de suerte: 8, 45, 12.

PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) La energía planetaria te impulsa a divertirte y a expandir tus horizontes, especialmente con aquellos que amas. Tus creencias y convicciones morales sufren cambios para hacerte una persona más profunda y sabia. Aprovecha, Piscis, es el momento adecuado para empezar a planear unas vacaciones o un viaje. Números de suerte: 41, 25, 12.