PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) Una figura de autoridad te servirá de guía o ejemplo para lograr glorias y triunfos. Es tiempo de realizar tus metas, de poner en acción aquello que siempre has deseado hacer. Estarás muy claro en lo que deseas y de esa manera lo expresarás, lo que te llevará a conseguir ascensos o reconocimientos en tu lugar de trabajo. Números de suerte: 40, 32, 28.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.) La energía planetaria te da luz verde para viajar por lo que te sentirás muy motivado a hacerlo. Organízate con tiempo y no tendrás problema alguno en lanzarte a la aventura de conocer nuevos lugares y aprender de otras culturas. Un nuevo amor también podría darse en tierras lejanas. Es un momento excelente para aprender otro idioma. Números de suerte: 12, 6, 47.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.) Cuídate de llegar a hacer promesas que luego no estés dispuesto a cumplir. No te dejes deslumbrar por el carapacho o lo que por fuera se ve. Ve en busca de la verdadera esencia. Mantén una conexión constante entre tu mente y tu corazón. Ese tono suave y sensual te llevará a conquistar muchos corazones. Números de suerte: 51, 41, 6.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.) Ponte en contacto con amistades y familiares en el extranjero. Estudia, viaja, expande tus horizontes. Se magnetiza ahora tu persona con encanto y poder. Si tienes que reclamar algo no sigas esperando y demanda aquello que consideras justo. Despierta tus dotes creativas, escribe, manifiesta tus talentos, Sagitario. Números de suerte: 22, 35, 44.

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.) Todo se transforma, cambia y ya no tendrás nada que ocultar. Expresa tus deseos y se te harán realidad. Tienes ahora magia, encanto para conquistar el corazón de la persona amada. Lo secreto, lo oculto sale a la luz y es muy posible que te enteres de cosas que ni imaginabas. Números de suerte: 8, 10, 43.

LEO (22 de julio - 21 de agosto) Todo trabajo o profesión que esté relacionado con la comunicación como prensa, radio o Internet te favorece tanto en el aspecto personal como material. No te excedas en tus gastos aun cuando se te facilita todo trámite de dinero, así como también todo aquello que pueda devengarte buenas ganancias económicas. Números de suerte: 11, 8, 19.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo) Aprovecha la energía positiva de los planetas para poner en claro aquellos asuntos personales que han podido ocasionar distanciamiento entre tú y tu familia. Expresa lo que siente tu corazón. No temas mostrarte vulnerable. Tus demostraciones de amor le servirán de aliento a muchos que lo necesitan. Números de suerte: 2, 18, 36.

ARIES (20 de marzo - 18 de abril) Tu forma de expresarte será ahora tu carta de éxito. Si te gusta contar historias, estás en tu momento para hacerlo ya que público no te faltará. Experimenta también con el canto, la poesía, el teatro o en aquello que te gusta hacer, ya que estarás lleno de gracia e inspiración para acaparar la atención de muchos. Números de suerte: 2, 4, 25.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.