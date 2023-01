PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo) Te sentirás atraído por los estudios de metafísica o de lo oculto. El poderoso Sol ilumina tu vida espiritual. Estarás más unido a aquellos que necesitan de ayuda y le ofrecerás la misma sin condiciones. A tu lado no faltará quien te sirva de maestro espiritual, como también es posible, que seas tú el que juegue este papel en la vida de otras personas. Números de suerte: 8, 41, 27.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.) Aprovecha la energía del Sol en tu segunda casa del Zodiaco para llevar a cabo una reorganización de lo que son tus cosas de valor y esto incluye no solo el dinero y las cosas materiales, sino también tu mundo espiritual. Si no estás claro en lo que quieres, esto podría ocasionar problemas, ya que estarás inclinado a exagerar en todo. Cuídate de gastar en exceso. Números de suerte: 43, 12, 16.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.) El Sol enfatiza favorablemente tu comunicación. No importa el tema que te toque, te sentirás ahora dispuesto a hablar o conversar sobre lo que sea. Tus planes para el futuro serán mucho más grandes y abarcarán más de lo que siempre has deseado. Estarás muy generoso para con los demás. Es buen tiempo también para viajar. Números de suerte: 39, 27, 15.

LEO (22 de julio - 21 de agosto) El Sol, tu regente, entra hoy en tu casa séptima, la que rige el matrimonio y las uniones, lo que te favorecerá grandemente si tienes planes para casarte o unirte sentimentalmente a alguien. Si necesitas ayuda profesional, no dudes en buscarla. Es tiempo de llevar a cabo consultas legales con éxito. Se enfatizan las relaciones con personas extranjeras. Números de suerte: 18, 9, 1.

ARIES (20 de marzo - 18 de abril) El Sol, enfatiza las actividades en grupo, especialmente las que estén relacionadas con tu trabajo. Tus amistades te serán de gran ayuda. Harás todo lo posible por mejorar el mundo que te rodea, llevando a cabo cambios, que no solo serán beneficiosos para ti sino también para tus seres queridos. La palabra egoísmo quedará eliminada de tu vida. Números de suerte: 36, 19, 7.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de tu equipo favorito al instante en:https://bit.ly/BV-app22

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.