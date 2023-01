VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.) Lo que presientas bajo esta Luna Nueva y lo que sospechas de esa persona es muy seguro que sea verdad. Tus instintos, tu intuición se exaltan y podrás ver más allá de las intenciones de los demás. Sin embargo, no intervengas demasiado en la vida de otras personas y deja que todo siga su curso normal ya que nadie aprende por cabeza ajena. Números de suerte: 19, 3, 17.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio) El amor y la salud serán temas de interés para ti. En el amor has despertado a realidades y te encuentras en camino de una recuperación total o en busca de algo mejor. En salud, superas males que te venían afectando por algún tiempo. Dirige ahora tus energías hacia tu profesión o trabajo y ve tras el triunfo. Números de suerte: 8, 10, 45.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio) No permitas que el pesimismo y la tensión arruinen tus planes. Estás en buen momento para exigir lo que deseas bajo esta Luna Nueva. Ya está bueno de seguir a los demás. Planifica para ti y haz aquello que te haga feliz. Pon tus prioridades antes de las de aquellas personas que siempre están pidiendo. Es tu turno ahora, te lo has ganado. Números de suerte: 20, 10, 33 .

(20 de marzo - 18 de abril) Aprovecha la energía de esta Luna Nueva para recuperar tu vitalidad, tu energía. Esto deberá ser en estos momentos tu prioridad. No dependas de lo que los demás puedan hacer por ti. Agradece la ayuda que otros te puedan brindar, pero evita que sea un hábito o dependencia. Tienes que poner mayor atención a tu bienestar físico. Números de suerte: 16, 6, 28.

