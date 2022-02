WhatsApp nos ofrece la oportunidad de comunicarnos en cuestión de instantes con nuestros amigos o conocidos, para muchos se trata de una de las primeras apps que revisan al despertarse y en la cuál pasan gran parte del día, por lo que siempre se mantienen a la expectativa de nuevas funciones. En esta búsqueda de más herramientas, ha ganado popularidad una extensión llamada WhatsApp Delta, descubre si es seguro descargarla en tu celular.

Debes saber que WhatsApp Delta es una herramienta similar a WhatsApp Plus, GBWhatsApp, YOWhatsApp (YoWa), WhatsApp Aero y FMWhatsApp, mismas que incluyen más funciones que la app oficial, esto resulta muy atrayente pero antes de descargarla debes conocer exactamente en qué consiste, desde los beneficios y los riesgos a los que expones a tu smartphone.

La versión original de WhatsApp se actualiza continuamente, por lo que las funciones que deseas utilizar podrían llegar muy pronto a tu celular sin la necesidad de descargar apps adicionales. Pero si eres impaciente y deseas instalar otras aplicaciones, debes leer antes este artículo.

¿Qué es WhatsApp Delta?

WhatsApp Delta es una extensión de WhatsApp que permite utilizar funciones que no aparecen en la app de mensajería oficial como la programación de mensajes, usar reproductores de video de terceros, revisar chats que han sido eliminados, descargar estados de tus contactos y videos de hasta 7 minutos en tus estados; además de opciones de personalización que se pueden utilizar en las conversaciones como modificar colores en los chats o cambiar la fuente de los chats.

¿Es seguro descargar Whatsapp Delta en tu celular?

Lo primero que debes considerar es que se trata de una extensión no oficial, por lo que no ha pasado por los filtros de seguridad de las tiendas oficiales como Google Play o App Store, lo que implica que descargar Whatsapp Delta es poco confiable y podría representar un peligro para la configuración de tu dispositivo. También expones tu celular a algún tipo de malware y al no contar con un cifrado de extremo a extremo, tus chats privados podrían quedar vulnerables. Lo segundo a contemplar e igual de importante es que WhatsApp podría eliminar o suspender tu cuenta.

¿WhatsApp bloqueará tu cuenta por descargar WhatsApp Delta?

WhatsApp ha anunciado a través de su sitio web oficial que podría bloquear, suspender temporalmente o eliminar de forma definitiva tu cuenta en caso de detectar un uso inadecuado, una falta a las políticas o el uso de aplicaciones no autorizadas, tales como Whatsapp Delta: