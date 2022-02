WhtsApp es sin duda una de las apps que utlizamos con más frecuencia, por eso cuando su sistema se cae, al igual que Facebook, puede llegar a complicarnos el día. La aplicación se renueva continuamente con nuevas herramientas para facilitar su uso, mientras que también surgen versiones alternativas como WhatsApp Plus (WhatsApp azul), aquí te decimos qué es y cómo descargar la versión V10 2022; además te explicamos los peligros de hacerlo.

En WhatsApp Plus puedes hacer prácticamente lo mismo que en la app original, desde compartir contenido multimedia como emojis, fotos, videos, GIF, stickers animados, memes, documentos y más. Descubre cuál es la diferencia entonces.

Si al chatear con un amigo, te das cuenta que tiene funciones extra que en tu versión oficial no encuentras, lo primero que tienes que verificar es que tu celular aún sea compatible con las nuevas versiones de WhatsApp. Si es así, entonces es probable que tu amigo esté utilizando WhatsApp Plus en su Android y así es cómo funciona:

¿Qué es WhatsApp Plus o Whatsapp Azul?

WhatsApp Plus es APK de Android, una versión alternativa de la clásica aplicación de mensajería, también conocida por muchos como el WhatsApp Azul por el color de su ícono. Esta aplicación incluye funciones que no se encuentran en la versión normal, como la posibilidad de enviar archivos de audio y vídeo de gran tamaño o el dejar a los usuarios cambiar los colores de la interfaz y fuentes de letra. Actualmente está estrenando la versión V10, te explicamos paso a paso cómo obtenerla.

Novedades de WhatsApp Plus V10

Dentro de las nuevas funciones de la APK destacan:

En la sección de Estados desaparece la publicidad .

. Se puede cambiar de temas sin que aparezcan comerciales.

Tienes la posibilidad de modificar el color de cada sección e incluso descargar nuevos temas.

Se añade la opción de recuperar fotos eliminadas.

Puedes ver los estados de tus amigos incluso después de 24 horas de publicados.

Tienes la opción de programar los mensajes y hasta determinar si quieres que aparezca o no la doble check azul.

¿Cómo descargar el APK de WhatsApp Plus 2022?

Existen diversas opciones para descargar WhatsApp Plus o WhatsApp Azul, ya sea a través de Malavida, APKPost y iDescargar. Sigue estos pasos:

Lo primero que debes saber es que para usar WhatsApp Plus en tu Android no debes tener la app de WhatsApp original.

Deberás tener como mínimo la versión Android 4.4.

La instalación de la app es fácil mediante el fichero APK, solo debes activar la opción “Orígenes desconocidos” dentro de Ajustes>Aplicaciones

¿Es seguro descargar WhatsApp Plus?

Es importante que antes de descargar una versión APK, revises las Políticas y Condiciones de WhatsApp, ya que existe un apartado que indica las acciones que puede tomar la app en caso de detectar el uso de este tipo de herramientas:

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señala el blog de WhatsApp.