WhatsApp nos ofrece diversas opciones para comunicarnos en cuestión de instantes, puedes mandar mensajes a tus amigos, divertidos juegos o hacer videollamadas con tan solo un clic. Pero a veces queremos más herramientas ya sea porque deseamos ver el icono de otro color, cambiar la letra o más, para esto muchos utilizan WhatsApp Plus en sus Android, descubre si en tu iPhone también puedes descargarla.

A diferencia de Android, en los dispositivos con sistema iOS, no se pueden descargar aplicaciones externas a la tienda App Store, pero existen trucos con los que algunos usuarios han logrado obtener más herramientas, descubre cómo lo han hecho.

Lo primero que debes verificar es si tu dispositivo puede seguir siendo utilizado en 2022, recuerda que hay una lista de equipos que pronto serán obsoletos. Ahora toma nota de qué tan seguro es descargar WhatsApp Plus en tu iPhone.

WhatsApp Plus para iOS es diferente al de Android y su nombre es WhatsApp+ o WA++ y ofrece herramientas como opciones de personalización, no mostrar el doble check azul de los mensajes leídos y ocultar la última hora de conexión a nuestros contactos.

¿Cómo instalar WhatsApp Plus en un iPhone?

Existen dos opciones, pero debes saber que en una de ellas se debe realizar jailbreak, es decir suprimir algunas de las limitaciones impuestas por Apple, que te permite la descarga e instalación de aplicaciones adicionales, extensiones y temas que no están disponibles a través de las tiendas oficiales, lo cuál pone en peligro tu dispositivo y lo dejá expuesto a la descarga de malware y hasta un posible bloqueo.

Si tienes jailbreak, puedes descargar WhatsApp Plus de Cydia, el repositorio de aplicaciones que no están disponibles en la tienda oficial. Si has decidido no hacer el jailbreak, puedes descargar el archivo IPA desde sitios como MalaVida, FileHorse o Softonic e instalarlo con la herramienta de Cydia Impactor.