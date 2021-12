WhatsApp ya no funcionará en estos iPhone y celulares Android en 2022

Verifica si tu celular aparece en la siguiente lista de celulares en los que ya no funcionará WhatsApp a partir de enero del 2022. WhatsApp te da la posibilidad de mantenerte en contacto en cuestión de instantes con amigos, familia, compañeros y más. Actualmente la app de mensajería se ha convertido en una herramienta esencial, que en muchas ocasiones reemplaza el uso de un correo electrónico, un sms o una llamada, ya sea para charlar o hasta jugar. Seguramente es una de las aplicaciones que más usas, pero si tu dispositivo aparece en la siguiente lista, ya no podrás utilizarla. Toma nota de en qué equiipos iPhone y celulares Android dejará de funcionar WhatsApp en 2022.

La plataforma de WhatsApp, propiedad de Meta, antes Facebook, continuamente lanza nuevas versiones y funciones, con el objetivo de mejorar la experiencia de sus usuarios; sin embargo, muchas de estas actualizaciones pueden dejar de ser compatibles con algunos celulares. Así que es importante saber si podrás seguir gozando de la aplicación en tu dispositivo o ya no.

La siguiente lista de los iPhone y celulares Android en los que ya no funcionará WhatsApp este 2022 se refiere a los equipos que ya no recibirán las actualizaciones de app de mensajería, por lo que no podrán utilizar todas las funciones. Además, dale un vistazo a los celulares que dejarán de recibir actualizaciones de iOS y Android, que serán aquellos que cuentan con sistema operativo Android 4.04, al igual que los iPhone con iOS 9 o versiones previas, en este enlace te dejamos la lista completa de modelos.

¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp en 2022?

WhatsApp notificará a los dueños de los dispositivos antes de que dejen de ser compatibles con la app . El portal oficial de la app reveló la información con la mención: “Los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que revisamos periódicamente los sistemas operativos que admitimos y hacemos las actualizaciones correspondientes”. Esta es la lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2022: