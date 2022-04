El golpe de Will Smith a Chris Rock en el medio de los Premios Oscar será recordado históricamente e incluso actualmente sigue causando muchas polémicas. En las últimas horas, el hermano de Chris se encargó de enviarle una cruda amenaza a Will. ¿Qué le dijo?

Al igual que su hermano, Tony Rock también es humorista y en uno de sus trabajos le envió un mensaje al actor: "Estos no son los malditos Oscar. Si traes tu culo hasta aquí, no estás nominado para nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año, nigger. Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!", ¿qué te parece?

Aunque Tony no fue la única persona de la familia Rock en hablar sobre este tema en las últimas horas. Kenny, hermana de Chris, conversó en una entrevista con Los Angeles Time: "Carcome ver eso una y otra vez, porque has visto a uno de tus seres queridos siendo atacado y no hay nada que puedas hacer al respecto. Cada vez que veo los vídeos, es como una representación que sigue repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Mi hermano no era una amenaza para él y simplemente no le tenía respeto en ese momento, había millones de personas viendo la ceremonia".

+Mundial 2022 | Vuelos redondos a Qatar desde México: los más económicos el 5 de abril

+Dibu Martínez reveló el motivo de su reacción al sorteo y la polémica con México

Por lo pronto, Chris Rock no rompe el silencio en cuanto a este tema y se rumorea que se encuentra en un estado de shock. Seguramente, en el corto plazo habrá más novedades sobre lo acontencido.