La inesperada y violenta reacción de Will Smith, quien subió al escenario de los Premios Oscar 2022 para golpear al comediante Chris Rock, se convirtió en tendencia en redes sociales a los pocos segundos. Pero tal parece que está acción podría traerle terribles consecuencias, ya que de acuerdo al reglamento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), el actor podría verse obligado a devolver la estatuilla que ganó. ¿Will Smith perderá su Oscar?

La noche de este domingo 27 de marzo, la entrega de premios Oscar vivió un anécdota que ha cambiado la historia de la celebración, por supuesto nos referimos al momento en Will Smith golpeó a Chris Rock, y aunque en su momento nadie entendía qué estaba pasando ni cómo reaccionar, este acto violento podría ser el peor error del protagonista de películas como 'Independence Day' (Día de la Independencia), 'Men in Black' (Hombres de Negro) y 'En busca de la felicidad'.

Will Smith recibió en esta 94 edición de los premios Oscar, la estatuilla a Mejor actor por su trabajo en Rey Richard: Una familia ganadora. Pero de acuerdo con un artículo publicado por el New York Post, existe un código de conducta de la Academia que podría arrebatarle su premio.

Expertos de la industria revelaron al New York Post, que la Academia tiene reglas estrictas en su código de conducta, donde se enfatiza la importancia de "defender los valores" y fomentar entornos de apoyo y "respeto por la dignidad humana", por lo que: "Se le podría pedir a Will Smith que devuelva su premio a Mejor Actor luego de su asalto en vivo en el escenario a Chris Rock", ya que en dicho reglamento se establece que la Academia sancionará cualquier abuso.

“Creo que Will no va a querer devolver su Oscar, pero quién sabe qué pasará ahora”, declaró una fuente de Hollywood declaró al New York Post.