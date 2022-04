Después de las polémicas acciones del actor en la ceremonia, Will Smith ha anunciado su renuncia a la Academia.

¿Regresará su premio? Will Smith renuncia a la Academia de los Oscar

Tal parece que la muy famosa cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock en la ceremonia de los premios Oscar 2022 no quedará solo en memes, porque después de que el actor hablara con el director del organismo encargado de la premiación, se ha confirmado que Will Smith renuncia a la Academia de los Oscar.

Además de celebrar a la industria del cine, la 94ª edición de los Premios Oscar buscaba elevar los ratings de audiencia, pero nunca se imaginaron cómo lo lograrían. Como seguro ya sabes, mientras Chris Rock se presentaba para otorgar un premio, y hacia algunas malas bromas en el proceso, decidió burlarse de la falta de cabello de Jada Pinkett Smith, sin saber (de acuerdo a lo que afirma el actor) que esto se debía a que Jada sufre de alopecia areata.

La reacción de Will Smith, esposo de Jada Pinkett Smith, sorprendió a todos, incluso a él mismo, y lo llevó a cometer un acto de violencia que tal parece habrá puesto punto final a su colaboración con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Will Smith renuncia a la Academia de los Oscar

Tras este incidente, y después de ser premiado con el Oscar a Mejor Actor en la misma noche, Will Smith habló directamente con el presidente de la Academia, David Rubin, y con la consejera delegada de la institución, Dawn Hudson. Esta llamada se hizo en completa confidencialidad el martes 29 de marzo y no fue compartida con los otros miembros de la junta directiva en la reunión extraordinaria que realizaron un día después.

Aún no se conoce exactamente cuál es el contenido de esta llamada, pero durante esta junta, se decidió iniciar un proceso disciplinario en contra del actor cuyas consecuencias aún no están muy claras. Y la Academia aclaró que después de este incidente se le solicitó al actor que abandonara la ceremonia.

“Las cosas se desarrollaron de una manera que no podríamos haber anticipado. Si bien nos gustaría aclarar que se le pidió al Sr. Smith que abandonara la ceremonia y se negó, también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de manera diferente” comentaron.

Tras estos acontecimientos, Will Smith ha decidido abandonar por sus propios medios la Academia. El actor dijo:

"Mis acciones en la 94° entrega de los premios de la Academia fueron ofensivas, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a quienes herí es larga e incluye a Chris, su familia, muchos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público que lo presenció desde casa. Traicioné la confianza de la Academia [...] Privé a los otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Estoy desconsolado".

Con esta acción Will espera volver a centrar la atención en los ganadores de la ceremonia.

¿Will Smith regresará su Oscar?

Pocos minutos después de este comunicado, la Academia contestó por medio de su director, David Rubin, aceptando la renuncia del actor.

"Hemos recibido y aceptado la renuncia inmediata del Sr. Will Smith a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Seguiremos adelante con nuestros procedimientos disciplinarios contra el Sr. Smith por violaciones de las Normas de Conducta de la Academia, antes de nuestra próxima reunión de la Junta directiva programada para el 18 de abril."

Sin embargo, ninguna de las partes ha expresado la posibilidad de retirar el Oscar de Will Smith. Por lo que deberemos esperar a la resolución del comité disciplinario para conocer el castigo final para el artista.

Aun así, tomando en cuenta que Smith no es el único galardonado que ha roto las reglas de conducta de los miembros de la Academia, es poco probable que se le retire el premio Oscar a Will Smith.