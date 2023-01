El osito más tierno, que ya no es de Disney, Winnie The Pooh, tendrá su película, pero ahora será de terror, te decimos todos los detalles.

Winnie The Pooh: Blood and honey: fecha de estreno en México

Desde hace varios meses se dio a conocer que el osito más tierno, Winnie The Pooh, regresará al séptimo arte, pero no como todos lo conocemos, sino en una versión que no será para niños, pues la ternura quedará a un lado y será sustituida por violencia y asesinatos, aquí te decimos cuándo se estrena y dónde verla.

En julio de 2022 se dio a conocer que este oso amarillo será ahora malvado, pues desde que los derechos pasaron a ser del dominio público se han pensado en diferentes proyectos y esta película Winnie The Pooh: Blood and honey será un cambio radical de 180 grados.

Esta nueva película de “Sangre y miel” ya tiene fecha de estreno y estará dirigida por Rhys Frake Waterfield y utilizará todos los personajes de A.A. Milne, los cuales hace unos meses todavía pertenecían a Disney.

¿De qué trata Winnie The Pooh: Blood and honey?

Todo comenzará cuando Christopher Robin se aleje de ellos, poniéndoles pasar momentos muy difíciles. Como han tenido que valerse tanto por sí mismos, se han vuelto esencialmente salvajes: llevando a la práctica sus raíces animales.

Estos personajes, ya no son amigables: son como un oso y un cerdo despiadados que quieren ante todo dar caza a muchas presas. Se cree que la primera víctima de Pooh y Piglet será su amigo Ígor.

¿Cuándo se estrena la película de terror de Winne Pooh?

Su estreno llegará en poco menos de un mes, el 15 de febrero de 2023 y será exhibida en salas de Cinemex, mientras que en Estados Unidos será a través de Fathom Events. Hasta el momento son las únicas empresas que han confirmado su proyección.