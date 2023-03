A través de un perfil de Whatsapp se creó un grupo con el fin de recolectar dinero, ya que aseguran que Luis Miguel Melche, quien fue gravemente golpeado, "se encuentra hospitalizado, a la espera de entrar a cirugía, puesto que uno de sus ojos es un trasplante de córnea y tiene que usar lentillas especiales, por lo que corren riesgo de no recuperarse", se lee en el perfil de dicho grupo de whatsapp, el cual se compartió para que en la medida de lo posible puedan recolectar la suma que se necesita, con donaciones a la cuenta del propio Melche.

