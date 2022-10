Hace una semana fue la gran final de Survivor México y uno de sus competidores más polémicos fue sin duda el León Libanes, quien tuvo una de las eliminaciones más controversiales y cuya fama aumentó aún después del reality show. Esta vez vuelve a ser tendencia y ha preocupado a sus seguidores ya que se reveló que estaba en el hospital, descubre lo que se sabe del estado de salud de Yusef Farah.

Tras su expulsión de Survivor México 2002, Yusef regresó a México y dio diversas entrevistas, para después viajar y reencontrarse con su familia. Pero tal parece que aún hay secuelas en su salud, después de meses de vivir en la selva y competir en extremas condiciones. ¿Por qué Yusef llegó al hospital?

Después de por fin conocer a su sobrino, Yusef compartió a sus seguidores que viajaría a Guadalajara, pero su siguiente publicación sorprendió a todos porque se trataba de una historia en su Instagram donde revelaba que estaba en el hospital, en el breve clip se le ve con una bata azul de paciente y el ex sobreviviente contó porqué estaba ahí:

“Manada son casi las once de la noche, me voy a hacer ahorita una resonancia magnética, no estoy muy bien de las rodillas, la verdad, de las dos, ahí los mantengo informados, ahí vamos a la maquinita”, narró Yusef.