La sexta temporada de Exatlón México 2022 ha estado llena de sorpresas, y una de ellas se verá próximamente en las pantallas de los seguidores de este reality show en el que los participantes deben desafiar la adversidad, y llevar sus cuerpos al límite de sus capacidades para conquistar los difíciles circuitos que se les presentan. Y para esta ocasión, Famosos y Contendientes deberán dejar sus diferencias de lado, para enfrentar a los integrantes de Extalón Estados Unidos.

Aquí están la fecha y hora para el duelo de Exatlón México vs Exatlón EU 2022

De acuerdo con información de TV Azteca digital, el enfrentamiento de Extalón México vs Extalón EU 2022 se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de octubre, en punto de las 19:30, que será la hora en la que se transmita este duelo a través de las pantallas de Azteca UNO, señal que será testigo de este choque, que no ocurría desde hace 4 años.

Si bien no se ha revelado si este duelo será amistoso o si habrá algo en juego, es un hecho que todos los participantes lo darán todo por llevarse la victoria. Y es quizá este enfrentamiento la verdadera razón por la que no hubo eliminado en el programa del pasado 7 de octubre; y es que aunque Antonio Rosique anunció que no hubo eliminación para darle una semana de adaptación a los participantes, ahora se rumora que no hubo eliminado para que los equipos estuvieran completos para el duelo ante los miembros del Extalón EU.