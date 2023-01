En redes sociales se ha revelado que este 2023 entró en vigor el nuevo calendario zodiacal de la NASA, por lo que muchos han echado un vistazo para ver si ha cambiado su signo del zodiaco de acuerdo a su fecha de nacimiento, aquí te revelamos toda la verdad sobre el tema y si es que es verdad que ahora hay 14 signos en el horóscopo.

Una nueva constelación se ha descubierto y muchos apuntan a que esto implica que se produzca un cambio en el horóscopo, es decir que ahora tendrías un nuevo signo del zodiaco de acuerdo a tu fecha de nacimiento. La misma NASA ha lanzado una respuesta a esta polémica que te explicamos al final.

¿Cuáles son los nuevos 14 signos del zodiaco?

Desde hace años, la NASA informó que en el zodiaco astronómico había una constelación más, Ofiuco, la número 13 del horóscopo ubicada entre Escorpio y Sagitario; pero recientemente la agencia lanzó información de otra constelación que se encuentra en la región del agua, llamada Cetus, que se sumarían a las ya conocidas: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

¿Cuál sería tu nuevo signo del zodiaco de acuerdo a tu fecha de nacimiento?

Diversos astrólogos apuntan a qué las 14 constelaciones significan que cambia el calendario de los signos del zodiaco y quedarían de la siguiente forma, de acuerdo al portal a24:

SIGNO INICIO FINAL Aries 18 de abril 13 de mayo Tauro 14 de mayo 19 de junio Géminis 20 de junio 20 de julio Cáncer 21 de julio 9 de agosto Leo 10 de agosto 15 de septiembre Virgo 16 de septiembre 30 de octubre Libra 31 de octubre 22 de noviembre Escorpio 23 de noviembre 29 de noviembre Ofiuco 30 de noviembre 17 de diciembre Sagitario 18 de diciembre 18 de enero Capricornio 19 de enero 15 de febrero Acuario 16 de febrero 11 de marzo Piscis 11 de marzo 18 de abril Cetus 28 de marzo 29 de marzo

¿La NASA confirma el cambio en los signos del zodiaco?

La respuesta es NO, se trata solo de un mito que circula cada año en redes sociales. La NASA ha dejado claro que ellos estudian astronomía y no astrología, es decir que la agencia no ha hecho ningún cambio en los signos del zodiaco, por lo que aunque hay más de 12 constelaciones en la eclíptica eso no significa que se sumen al horóscopo.

De acuerdo al sitio Starwalk, los astrónomos babilonios nombraron los 12 signos zodiacales en el siglo 5 a. C. y ellos ya conocían una constelación trece que llamaron Ofiuco, pero esta no encajaba con el calendario antiguo de 12 meses lunares, así que la omitieron por motivos prácticos. La astrología zodiacal moderna en Occidente aún sigue la tradición babilónica y los mapas astronómicos de las constelaciones tampoco incluyen a Ofiuco en la familia del zodíaco, así que aunque se sigan sumando más constelaciones, los signos del zodiaco y tú horóscopo no cambiará.