Exatlón es una competencia que pone a prueba las habilidades deportivas de los participantes pero también su fortaleza emocional, ya que duran semanas y hasta meses lejos de sus familias, solo conviven con sus compañeros que en algún momento también son su competencia. Por lo que es muy común que el amor surja en las filas del reality, tal es el caso de estos dos deportistas de los cuáles se acaba de confirmar su romance.

Actualmente se está viviendo Exatlón All Star 2023 y en esta temporada el amor también ando rondando, desde la sexta temporada de Exatlón han surgido los rumores de un romance entre Liliana y Andrés pero tal parece que aún no se deciden. Sin embargo, no es la pareja de la que esta vez hablaremos.

¿Qué atletas de Exatlón confirmaron su romance?

Paulina Martínez y Tony González formaron parte del equipo rojo de la quinta temporada de Exatlón y la química entre ellos fue notable desde un inicio, pero es hasta ahora que han decidido mostrarse juntos en redes sociales y televisión.

En el programa Venga la Alegría se exhibió su noviazgo, ya que ambos estuvieron como invitados el lunes 13 de febrero en la sección de 'Tómate un Respiro' y en las cuentas oficiales del matutino los anunciaron como novios.