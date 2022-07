Originaria de Arcelia, Guerrero, Yadira Lira, desde muy joven tomó una de las decisiones más difíciles de su vida que fue dividir su amor por la tierra que la vió nacer y por la que le daría la gloria deportiva, pero eso no evitó que siempre se sintiera identificada con ambas entidades: Guerrero y Puebla.

En entrevista para Bolavip México, Lira, quien en fue una de las karatekas más prolíficas de la historia del deporte en México, confesó cómo tomó la decisión de dejar a su familia y amigos para conseguir un mejor porvenir a más de 400 kilómetros de distancia de su hogar, esto lo compartió en el marco de DEPORTIUM PUEBLA 2022, el 5° Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte, en donde será la anfitriona.

"Soy originaria de Guerrero, ahí viví una infancia muy bonita, pero mi llegada a Puebla fue a raíz de que mis hermanas mayores comenzaron a estudiar en Puebla, y yo al ser la sexta hermana, debía seguir el mismo camino que las mayores, entonces para que la familia estuviera junta mi mamá decidió que todas debíamos estar en Puebla para estudiar una carrera y formarnos pero siempre cerca de la familia, fue así como adopté un gran cariño hacia este estado, y el cual me ha dado muchísimo pues siempre me brindaron todo su apoyo y cobijo".

Sacrificio por un sueño

Para la actual Directora del Deporte de Puebla no fue sencillo el mudarse a la tierra del camote y las cemitas, pero a pesar de las glorias que le ha regalado este hermoso estado en donde ahora es la mandamás del Alto Rendimiento, detalla cómo a cada estado le tiene un cariño distinto, el cual le inculca a sus dos hijos.

"Es real que yo me formé como karateka, como deportista en Puebla, pero eso no evita que recuerde mis raíces y tenga sangre guerrerense, todavía tengo familia que vive en el estado de Guerrero, mi madre, algunos hermanos, tíos, así que prácticamente todavía estoy muy vinculada a este precioso estado, siento que lo que soy ahora es gracias a estos dos estados, uno es mi origen y eso ha contribuído a la persona que soy, y por ello me siento muy orgullosa. Mientras que a Puebla le tengo un gran cariño ya que me adoptó pues me han cobijado desde que llegué hasta el momento".

Esta situación no se hubiera derivado si una casualidad no hubiera tocado a su puerta y la enamorara como lo hizo el karate, disciplina que le brindó grandes logros no sólo a su carrera y vida personal sino también a todo un país, pues gracias a ella fue ganadora en dos ocasiones del Campeonato Mundial de la especialidad, Subcampeona de los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011, Campeona en los Juegos Centroamericanos de Mayagüez en 2010, además de llevarse el galardón del Premio Nacional del Deporte.

"La verdad yo no tenía planeado ser karateka, nunca creí que yo pudiera ser deportista y menos llegar a esos niveles. Mientras estaba en la preparatoria fue una amiga la que me convenció a entrenar con ella y ahí fue como accedí a ir a una clase con ella, y fue inevitable enamorarme del karate".

Ahora Lira vive una etapa ligada al deporte pero esta vez fuera del tatami, ya que tras su retiro en 2012 decidió retribuir al deporte y la sociedad lo que le dieron apoyando desde la política para facilitar el camino a los jóvenes atletas que buscan una oportunidad para florecer como ella lo hizo en su momento. Ante esto Yadira explica la razón principal por la que decidió tomar el púlpito de la cámara de diputados y no seguir como entrenadora.

"Creo que como deportistas tenemos cierto compromiso de regresar a la sociedad todo lo que nos ha dado, queremos que más mexicanos, en mi caso más poblanos y guerrerenses también tengan esta oportunidad de que se formen, y por ello que más generaciones pueden representar a nuestro país. Hasta el momento desde el Instituto del Deporte de Puebla creo que hemos hecho un buen trabajo en el deporte de nuestro estado, hemos trabajado muy fuerte, aunque la pandemia nos complicó las cosas como a cada estado, buscamos la forma para no parar y generamos muchos proyectos de manera virtual para que el deporte siguiera sin contratiempos para que tanto atletas como entrenadores pudieran seguir con sus compromisos y retos, y tuvimos muy buena respuesta".