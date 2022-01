La chica del clima más sexy del mundo ha logrado conquistar los corazones de millones de seguidores, sobre todo después de que abrió su OnlyFans. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas y en esta ocasión recordamos algunas de las polémicas de Yanet García que la mantuvieron en el ojo del huracán.

Yanet García nació el 15 de noviembre de 1990 en Monterrey, Nuevo León. Comenzó en el mundo del espectáculo en su ciudad natal y en el 2013 participó en el casting de Nuestra Belleza Nuevo León, pero el destino no la llevó a participar en este concurso de belleza.

Fue hasta el 2015 cuando tuvo su gran impulso al llegar como “chica del clima” a Gente Regia en Televisa Monterrey. Fue entonces cuando los videos de Yanet García se empezaron a viralizar en las redes sociales y poco a poco Yanet se convirtió en una de las modelos más cotizadas del país.

Paso muy poco tiempo desde que las redes sociales la lanzaron a la fama antes de que fuera nombrada como “la chica del clima más sexy del mundo” y esto causó que el ojo público se quedara atento de cada uno de sus pasos, lo que inevitablemente le lleva a estar en peligro del escándalo.

Y aunque Yanet se ha caracterizado por ser una mujer ecuánime y profesional, no se ha salvado de alguna que otra polémica que le llevó a los titulares.

Si duda alguna, una de las polémicas más grandes de Yanet García se dio cuando después de 3 años de relación, Douglas Martin decidió poner fin a su relación con la modelo. Si bien una ruptura siempre trae escándalos y rumores, esta separación fue una de las más comentadas en redes sociales por las declaraciones que el gamer realizó días y meses después de esta.

Desde que prefería terminar su relación para enfocarse en jugar videojuegos hasta acusaciones de interés económico en un video de YouTube, esta polémica persiguió a Yanet García por mucho tiempo e incluso la orillo a sacar un comunicado para defenderse de los comentarios y acusaciones de su ex.

Cuando apenas estaba saliendo del terrible escándalo creado por su exnovio, un comentario llevó a Yanet al filo de la cancelación. La chica del clima publicó en sus redes:

“Las personas son como camiones de basura…Bueno, se rodean de basura, llenos de decepciones, frustración…Llenos de ira y cuando su basura se acumula necesitan un lugar para arrojarla y a veces te la arrojan a ti, pero sabes que, no te lo tomes personal, tú sólo sacude, sonríe, deséales el bien y sigue adelante. No dejes que esa basura se esparza en el trabajo, en casa o en las calles. Ama a aquellos que te tratan bien y rezas por los que no. La vida es 10% de lo que haces y 90% es como lo tomes.”



Esta metáfora no fue del gusto del público, quienes rápidamente la reprendieron por comparar a las personas con basura.

Uno de los momentos en el que los haters más atacaron a la modelo fue cuando por medio de su cuenta de Instagram compartió:



“Los resultados de la disciplina NO se pueden comprar. NO TE RINDAS! SI YO PUEDO, TÚ TAMBIÉN PUEDES! CONFÍA EN EL PROCESO Y LOS RESULTADOS LLEGARÁN. Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo, no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes. Fit plan”