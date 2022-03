Yanet García revela por primera vez en sus redes sociales cómo se enteró de la relación de su ex con Martha Higareda.

¿Infidelidad?: Yanet García revela lo qué sucedió con su ex y Martha Higareda

La ex "chica del clima" es sin duda una de las famosas mexicanas más cotizadas y son pocos los ex novios que se le conocen, uno de ellos es Lewis Howes, actual pareja de Martha Higareda. Desde que se dio a conocer el romance del empresario y la actriz, diversos rumores han surgido sobre una posible infidelidad, pero es hasta ahora que Yanet García rompe el silencio y por primera vez habla en sus redes sociales de cómo se enteró de la nueva relación de su ex.

Yanet García acababa de mostrar en su redes sociales que estaba soltera de nuevo, cuando Martha Higareda comenzó al poco tiempo a compartir fotos con Lewis Howes, confirmando su noviazgo, esto desató los rumores de una supuesta infidelidad, pero la joven regiomontana no había tocado hasta ahora el tema.

Martha Higareda, protagonista de películas como Amar te duele (2002), Hasta el viento tiene miedo (2007), Lies in Plain Sight (2010), Cásese quien pueda (2014) y No manches Frida (1 y 2), comparte los momentos más románticos junto a su novio, mostrando que está en una relación estable y feliz.

El noviazgo de Yanet García y Lewis Howes

Yanet García y Lewis Howes se conocieron en julio de 2018 y ambos hicieron pública su relación en mayo de 2019. En redes sociales publicaron sus viajes y más momentos juntos, incluso el empresario y ex jugador de fútbol americano la visitó en el programa ‘Hoy’, momento que la ex "chica del clima" compartió en Instagram con el texto: “Gracias por todo tu amor, por todo tu apoyo y por construir un hermoso castillo para mí. Te amo mucho papi gringo”, escribió.

Fue a mediados del 2021 que se reveló que la historia de amor había llegado a su fin, supuestamente por qué Howes no estaba de acuerdo con la cuenta de OnlyFans de Yanet García: “No podía con los celos, le decía que una cosa era mostrarse sexy y sensual y otra era mostrar sus partes íntimas, que eso no iba con él. También, él decía que, con su fortuna, ella no tenía necesidad económica de estar en esa plataforma porque, además, los comentarios obscenos de la gente comenzaron a crecer”, reveló un amigo cercano a la modelo en TvNotas.

¿Lewis Howes le fue infiel Yanet García con Martha Higareda?

Yanet García sorprendió a sus seguidores tras una reveladora confesión en su Instagram. El fin de semana la estrella fitness invitó a sus seguidores a que le hicieran preguntas para responder en sus stories. Fue una fan la que le envió un mensaje diciendo: "Acabo de terminar con mi ex y ya sale con alguien, ¿qué hago?", a lo que la regiomontana contestó mencionando la relación de su ex con Martha Higareda:

"Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha", escribió García.

La declaración ha causado toda una infinidad de teorías que apuntan a que iniciar una relación tan pronto demostraría que quizá la pareja ya salía desde antes; sin embargo, el tema ya fue aclarado por la protagonista de “Amar te duele” quien negó haberse involucrado con el exnovio de Yanet García cuando eran pareja.