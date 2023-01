La Casa de los Famosos está a unos días de estrenar su tercera temporada, pero aún no se conocen a todos los integrantes que formarán parte del reality show, los rumores siguen e incluso los de hasta una posible cancelación, pero todo parece continuar luego de que una de las productoras salió a desmentir varios de ellos.

Y es que en los últimos días la influencer Yeri Mua no solo ha acaparado las diferentes plataformas, debido a los problemas que mantiene con su expareja Brian Villegas, quien le debe una fuerte cantidad de dinero, sino que ha salido el rumor de que formará parte de un reality show y todo apuntaba a que sería en La Casa de los Famosos, pero fue la propia Bratz jarocha quien aclaró la situación.

“¿Voy a entrar a La Casa de los Famosos?, No voy a entrar a La Casa de los Famosos. Voy a entrar a otro reality a finales de este mes. No es con Telemundo, no firmé con Telemundo, firmé con otra televisora”, reveló la propia Yeri y aunque no confirmó de quienes se trata, todo apunta a que será un formato similar pero en la versión argentina con el reality Show “El Hotel de los Famosos”.

¿De qué trata La Casa de los Famosos?

El reality consiste en que un grupo de celebridades se encierran en una casa sin poder comunicarse con el exterior, lo que los obliga a convivir entre ellos y por naturaleza derivarán polémicas, amistadas, el amor, por mencionar algunas, algo similar a "Big Brother".

La tercera temporada comenzará el 17 de enero de 2023 y se podrá ver a través de Telemundo, pero podrás estar enterada de todo lo que sucede a través de las múltiples plataformas de redes sociales de la propia empresa.