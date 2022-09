Una vez más, el entretenimiento coreano se viste de luto por la pérdida de una estrella joven debido a un suicidio. Se trata de Yoo Joo Eun, una actriz coreana de tan solo 27 años que decidió terminar con su vida.

La industria del entretenimiento coreano es actualmente una de las más importantes en el mundo, gracias a artistas como BTS y Blackpink han puesto a esta industria en el foco internacional y también ha hecho que poco a poco salgan a la luz las partes más oscuras de esta industria.

En los últimos años, por lo menos diez estrellas del entretenimiento coreano han terminado con su vida debido a la fuerte presión que ejerce la industria y el público sobre ellos. Entre los casos más conocidos está el de Sulli, cantante del grupo de k-pop F(x) y que se quitó la vida a los 25 años después de pasar por diferentes ataques mediáticos y en redes sociales durante varios años, y Jonghyun líder de la banda Shinee quien dejó una carta en la que mencionaba estar cansado de la fama.

“Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo. Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal...¿Por qué lo elegí?” expresó el cantante.

Yoo Joo Eun era una actriz que con 27 años apenas iniciaba en su camino al éxito, ya había logrado ganarse el cariño del público con su participación en el drama televisivo Big Forest, en el 2018, y en el 2019 con su actuación en la serie de televisión de fantasía Joseon Survival Period.

Joo Eun era la menor de dos hermanos de una familia tradicional de Corea y se graduó de la Licenciatura en Actuación de la Universidad Nacional de Artes de Corea. La actriz fue encontrada sin vida en su departamento en la madrugada del 29 de agosto del 2022.

Fue su hermano quien confirmó mediante un comunicado que Yoo Joo Eun se había suicidado, dejando una carta en la que se despedía de sus seres queridos y explicaba el porque había decidido terminar con su vida.

"Lo siento por irme primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, abuela y hermano mayor. Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor vive con valentía. Estaré pendiente de todo. No lloren, estarán heridos. No estoy triste en lo más mínimo en este momento. Me siento resuelta y tranquila, creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo.

He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que por favor vive sin culparte más. No estoy muerta, así que todos, por favor, vivan bien. Espero que vayan muchas personas a mi funeral, y quiero verlos a todos por primera vez en mucho tiempo y controlar a cualquiera que esté pasando por un momento difícil.

Tenía tantas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no fue fácil. No quiero hacer nada más. Eso fue tan desesperado. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que solo querer hacer eso es una maldición.

Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Él entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí en el futuro. Por eso, todos, no se preocupen.

Y a toda mi amada familia y amigos y mis amores. Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme a mí que estaba falto e impaciente. Siento no poder expresarlo bien. Pero aún así entenderás cómo me siento, ¿verdad?

Y a todas esas preciosas relaciones que he hecho, especialmente con los maestros, estaba muy agradecida y los respetaba a todos. Muchas gracias por enseñarme tantas cosas de la vida.

Mamá, papá, los amo. No lloren, por favor."