Actualmente, ya puedes ver la primera parte de "You" T4 Parte 2, pero no será todo, ya que habrá una segunda mitas y esta se estrenará hasta el 9 de marzo, solo en Netflix.

Después de que su vida anterior se incendiara, Joe Goldberg huyó a Europa para escapar de su pasado "desordenado", adoptar una nueva identidad y, por supuesto, buscar el amor verdadero. Pero Joe pronto se encuentra en el nuevo y extraño papel de detective reacio cuando descubre que puede que no sea el único asesino en Londres. Ahora, su futuro depende de identificar y detener a quienquiera que esté apuntando a su nuevo grupo de amigos súper ricos de la alta sociedad.

La aplicación de Netflix lanzó este miércoles lo que pasará con Joe Goldberg quien ahora está en Londres, donde a pesar de haber prometido dejar atrás la serie de crímenes, esto no sucederá, ya que tendrá nuevas víctimas en Londres.

La serie de “You” ya tiene el primer adelanto de la temporada, el cual se dividió en dos partes, una ya se estrenó y la otra viene en camino, así que si no te quieres perder la continuación de esta trama de crimen y seducción sobre el asesino más famoso de Estados Unidos ahora en Londres.

