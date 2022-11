Una de las artistas más exitosas que se han dado a conocer en el reality de talento 'La Academia’, es sin duda Yuridia, la cantante sonorense se mantiene en contacto con su público a través de las redes sociales y recientemente compartió una anécdota que dejó a todos sus fans impactados, ya que contó cuando un famoso actor la golpeó en una fiesta organizada por sus compañeros de 'La Academia’.

Yuridia formó parte de la cuarta generación de 'La Academia', transmitida en 2005. En esta también participaron Cynthia Rodríguez y Jolette, edición donde el ganador fue Erasmo Catarino.

La coach de La Voz 2022 compartió la historia con sus fans en Instagram, donde recordó el terrible momento que vivió durante una fiesta y por la cuál durante mucho tiempo no se atrevió a cantar en reuniones:

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, Yuridia narró que poco después de haber salido de La Academia, fue invitada a una fiesta por una de sus ex compañeras, donde estaban muchos famosos, entre ellos un actor que estaba ya bastante tomado y demostró estar fascinado con la voz e interpretaciones de la joven cantante, que era en ese entonces bastante tímida

El momento ya era bastante incómodo porque todos los volteaban a ver, por lo que la ex académica trató de hacer una broma y fingir que no se sabía la canción, pero él tomó a mal la situación.

“Cuando hice la broma de que no me la sabía, el vato se enfermó. O sea, se castró bien duro y agarró su chamarra y me la aventó fuertísimo. Me reventó el hocico. En el diente me pegó con el zipper”.