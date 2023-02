Paty Chapoy volvió a llamarla gorda y la cantante Yuridia no se calló más, a través de un video reveló porque no le da entrevistas y más

Yuridia decidió hablar sobre el veto que tiene contra los micrófonos del programa “Ventaneando”, pues aseguró que debido a las críticas de la conductora Paty Chapoy, ella contempló quitarse la vida cuando tenía 18 años, daño que marcó su vida y mejor prefirió alejar todo lo que tuviera que ver con el programa de TV Azteca.

“Nunca he hablado de este tema, no tengo nada en contra de ‘Ventaneando’, especialmente de Pati Chapoy porque estoy segura de que ella no sabe ni la mitad de las cosas que yo viví a mis 18, cuando comencé a cantar, pero ellos si forman parte de una parte oscura de mi vida”, señaló Yuridia, quien respondió a Paty Chapoy, quien reveló al Escopión Dorado que ella los tiene vetados y que no son amigas.

En un video a través de sus redes sociales, Yuridia aseguró que en aquel tiempo hicieron una “campaña de desprestigio” que afecto a ella y a su familia.

“No sé por qué la hicieron, no sé si tenían a alguien en la mira para apoyarlo más. No saben reconocer el daño que le pueden hacer a una persona y no solo a una persona sino a mi familia”

“Contemplé morirme, yo pensé que la solución era dejar de existir (…) Si yo no doy entrevista, que no es verdad porque si ido un par de veces, si evito dar entrevistas a ciertos medios, no es por berrinche, ni porque me ofendí es porque casi me matan”, comentó Yuridia.

¿Qué dijo Paty Chapoy sobre Yuridia?

En una entrevista del Escopión Dorado, la presentadora, Paty Chapoy, señaló que Yuridia los tenía vetados.

"Pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de Ventaneando, no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente de mí, ni de la gente de Ventaneando, ya los vetó", señaló la presentadora, quien también algunas veces manifestó que la cantante de "Qué agonía" estaba gorda.