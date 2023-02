"Este agosto, con el favor de Dios, Matías y yo le veremos los ojitos a un nuevo ser. Ahí viene en camino un hombrecito llamado Benicio . No se les olvide rezar por nosotros. LOS QUEREMOS”, señaló Yuridia a través de sus redes sociales.

Después de una relación tormentosa donde Matías Aranda quería ser padre y Yuridia ya no lo contemplaba, se separaron, pero en 2019 volvieron y fue para casarse, pues a pesar de que el tema de los hijos estaba claro, este 2023 la noticia de que están embarazados los tomó por sorpresa.

A una semana de que se destapara el rumor de que estaba embarazada por segunda ocasión y en medio de una polémica con el programa “Ventaneando” y su conductora Pati Chapoy, Yuridia confirmó la espera de su bebé y no solo eso, sino el nombre que le dará, dicha noticia llegó un día después de que la periodista se disculpó públicamente por llamarla "gorda".

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.