El exfutbolista y ahora comentarista deportivo Luis Roberto Alves Zague ha revelado su secreto para mantenerse sano y con un cuerpo atlético, ya que a sus 55 años fácilmente podría ser la envidia de un joven de 20 años, pero para lucir como hasta ahora todo se debería a la alimentación, así lo reveló en una entrevista.

Para Zague el 70% de su físico se debe a lo que come, mientras que el otro 30% es por el ejercicio que realiza el exdelantero del América, quien colgó los botines en 2003 con el equipo de Necaxa, llevándolo a ser uno de los pocos casos deportivos que después del retiro siguieron con una vida sana y atlética aunque para eso señaló que no come tacos, hamburguesas ni nada que se le parezca y que es fan de la cúrcuma.

“Soy muy fan de la cúrcuma. Si me cuesta (comer garnachas), no digo que no, de repente, por ejemplo, los tacos famosos me voy con tacos de lechuga, pero ya me adapté a eso y la verdad no sufro. Como mucha ensalada; muy raro que coma una hamburguesa, puede ser que sí, no digo que no, un domingo, pero entre semana, de lunes a viernes trato de ser muy, muy disciplinado, pero vuelvo a repetir, no es que sufra es mi hábito”, señaló en el programa Venga La Alegría.

