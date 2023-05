El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, anunció la implementación de la tarjeta Apoyo MujerEs Grandeza como parte de la estrategia ‘Contigo Siempre Mujer’.

La tarjeta Apoyo MujerEs Grandeza: un respaldo económico para las mujeres guanajuatenses

En el marco de la estrategia ‘Contigo Siempre Mujer‘, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez presentó la tarjeta Apoyo MujerEs Grandeza. Esta busca brindar un respaldo económico a las mujeres guanajuatenses.

La iniciativa se enfoca en mejorar sus ingresos, cuidar su salud y promover la educación de sus hijos. La entrega de las tarjetas beneficiará a más de 38 mil mujeres en los 46 municipios del estado. Recibirán un subsidio de mil pesos mensuales durante ocho meses.

Proceso para obtener la tarjeta Apoyo MujerEs Grandeza

El trámite para obtener la tarjeta Apoyo MujerEs Grandeza se llevará a cabo en los centros Contigo SÍ. Estos están ubicados en los DIF municipales de Guanajuato. Allí, se realizará un cuestionario socioeconómico para evaluar la elegibilidad de las mujeres.

Aquellas que realmente necesiten el apoyo económico serán visitadas en sus domicilios por personal de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), quienes entregarán las tarjetas.

Es importante mencionar que los funcionarios de Sedeshu portarán playeras de color rosa, lo que permitirá identificarlos fácilmente.

Detalles sobre la tarjeta Apoyo MujerEs Grandeza

La tarjeta Apoyo MujerEs Grandeza es una herramienta que busca empoderar a las mujeres guanajuatenses. El Gobierno del estado tiene previsto entregar inicialmente 25 mil tarjetas.

Cabe mencionar que estas no operan como tarjetas de débito o crédito. Es decir, no se pueden realizar pagos directamente con ellas. El monto de mil pesos mensuales no es acumulativo, por lo que las beneficiarias deberán retirar el pago en cuanto lo reciban. Para utilizar el subsidio, podrán hacer compras en las farmacias ISSEG del estado.

Un respaldo para las mujeres luchadoras de Guanajuato

La tarjeta Apoyo MujerEs Grandeza es una muestra del compromiso del Gobierno de Guanajuato con el bienestar y el desarrollo de las mujeres del estado.

En un encuentro con más de 25 mil mujeres guanajuatenses, el gobernador resaltó su admiración y reconocimiento hacia ellas, destacando su lucha, compromiso, carácter y energía.