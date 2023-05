¡El Corona Capital tendrá una nueva edición en Ciudad de México! Está confirmado que el evento se llevará a cabo los próximos 17, 18 Y 19 de noviembre de este 2023 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Algunos de los artistas y bandas que podrían ser parte del Corona Capital 2023 son Fall Out Boy, M83, The Cure, Saint Motel, The Strokes, Muse, Two Door Cinema Club, Chvrches y One Republic. Sin embargo, el anuncio oficial del line up será el próximo 5 de junio a la 1 p.m. según confirmó la cuenta@ailoviutl.

Aunque aún no hay detalles sobre los artistas invitados, en las últimas horas se reveló cuáles son las distintas fechas en las que se podrán conseguir los boletos. En Bolavip te compartimos todos los detalles.

+Boletos para el Corona Capital: cuándo salen a la venta y dónde comprarlos

La venta de boletos se realizará a través de la plataforma oficial de Corona Capital, a la cual puedes acceder haciendo CLICK AQUÍ. A continuación te contamos cuándo saldrán a la venta: