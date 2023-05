¡Se confirmó que Aespa se presentará en Ciudad de México! El reconocido grupo de K-Pop tendrá su presentación en el Palacio de los Deportes el próximo 8 de septiembre y desde las redes sociales confirmaron cuándo salen a la venta los boletos.

El grupo conformado por Karina, Giselle, Winter y Ningnin, que debutaron en el 2020, tendrán de esta forma su primera presentación en México. Estarán cantando todos sus éxitos como “Hold on Tonight”, “Spicy”, “Welcome to my world” e “Illusion”.

A continuación, te compartimos todos los detalles para que puedas adquirir los boletos para ver a Aespa en CDMX 2023: cuándo salen a la venta, dónde comprarlos y los precios.

+Aespa en CDMX 2023: cuándo salen a la venta los boletos

Venta Beyond/Prestige: 22 de mayo a las 9 de la mañana.

22 de mayo a las 9 de la mañana. Preventa Priority: 23 de mayo a las 9 de la mañana.

23 de mayo a las 9 de la mañana. Preventa Citibanamex: 24 de mayo a las 11 de la mañana.

24 de mayo a las 11 de la mañana. Venta general: 25 de mayo a las 11 de la mañana.



+¿Dónde comprarlos?

Los boletos estarán disponibles en las fechas mencionadas en la web de Ticketmaster. Puedes acceder a la misma desde Bolavip haciendo CLICK AQUÍ.

+¿Cuáles son los precios de los boletos?