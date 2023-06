¡Llegó el día! Este miércoles 7 de junio comenzó la venta de boletos para el Corona Capital de Ciudad de México 2023, uno de los eventos más importantes del año en el país. El mismo tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Entre las bandas más destacadas del evento se encuentran Pulp, Arcade Fire, Alanis Morrisette, Blur, The Black Keys, Thirty Second to Mars, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys. A continuación te compartimos el cartel completo junto a la información para que puedas comprar tu boleto.

+Cartel completo del Corona Capital CDMX 2023

Viernes 17 de noviembre

Arcade Fire

Pulp

Alanis Morissette

Alvvays

Automatic

Belako

Boywithuke

Brittany Howard

Brooks Nielsen

Caroline Rose

Claud

Fenne Lily

Fitz and the Tantrums

Sábado 18 de noviembre

Blur

The Black Keys

Thirty seconds to mars

Alice Ivy

Atarashi Gakko!

Barns Courtney

Ben Howard

Billie Marten

Black Kids

Domingo 19 de noviembre

The Cure

Pet Shop boys

The Chemical Brothers

The Amazons

Arlo Parks

Berlin

The Breeders

D4VD

+Boletos para Corona Capital en CDMX 2023: dónde comprarlos

La venta de boletos se realizará a través de la plataforma oficial de Ticketmaster , a la cual puedes acceder haciendo CLICK AQUÍ.

07/06 Venta Beyond/Prestige 9:00 AM

9:00 AM 08/06 Pre-Preventa Priority 9:00 AM

9:00 AM 9/06 Preventa Citibanamex 2 PM

2 PM 10/06 – Venta General 2:00 PM

+Los precios de los boletos

Es importante aclarar que en principio sólo saldrán a la venta los distintos abonos. Luego se podrán conseguir los tickets individuales.