Cada mes el sistema de becas otorga citas en el Sistema Mi Beca Benito Juárez para ayudar a los beneficiarios que cobran su beca a través de Bienestar Azteca y tienen pagos pendientes o no tienen acceso a su cuenta. Pero debido al proceso electoral, estas citas serán suspendidas momentáneamente y esta es la fecha límite para agendar las citas Benito Juárez.

Las Becas Benito Juárez son las becas creadas por el gobierno federal para apoyar a los niños y jóvenes mexicanos en la continuación de sus estudios. Fueron creadas como parte del proyecto de protección del Derecho a la Educación y al Desarrollo Humano y buscan apoyar a los niños y jóvenes que se encuentren inscritos en escuelas públicas.

Este apoyo se deposita cada determinado tiempo, conoce aquí el calendario de depósitos 2022, a través de la tarjeta Bienestar Azteca y aquellos que estén interesados en aclarar la situación de su pago durante el mes de marzo deberán hacerlo antes de esta fecha.

¿Cuál es la FECHA LÍMITE para agendar citas en el Sistema Mi Beca Benito Juárez?

Los alumnos beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibieron el pago doble debido a la veda electoral que ocurrirá en México a partir del mes de abril y esto generó que varios beneficiarios tuvieran algunos problemas con el depósito. Y para que este problema sea atendido se debe generar una cita en el Sistema Mi Beca Benito Juárez.

La Coordinación Nacional Beca Benito Juárez abre espacios para agendar una cita todos los lunes, pero, debido a los cambios que deben realizarse por la votación de revocación de mandato que se realizará este 10 de abril, se ha anunciado la fecha límite para realizar este trámite.

La fecha límite para agendar una cita fue el lunes 21 de marzo. Sin embargo, si no lograste cobrar las becas de los dos bimestres febrero-marzo y abril-mayo, que comprenden el pago del mes de marzo, y no pudiste hacer una cita antes de la suspensión, no te preocupes porque aún tendrás tiempo para hacerlo.

¿Cuándo REANUDARÁN las citas para las Becas Benito Juárez?

Las citas en el Sistema Mi Beca Benito Juárez serán reanudadas partir del lunes 11 de abril. Y si antes de esta fecha tienes alguna duda puedes llamar al 55 1162 0300 o escribir al Sistema Mi Beca Benito Juárez.

¿Cómo agendar una cita en el Sistema Mi Beca Benito Juárez?

Para agendar una cita en el Sistema Mi Beca Benito Juárez a partir del 11 de abril deberás:

Entrar a la página oficial.

Ingresar con tu CURP como becario.

Elegir “Pagos Pendientes”.

Selecciona la fecha y horario de tu elección.

Ingresar tus datos de contacto.

Y descargar el comprobante.

La oficina de la CNBBJ a la que deberás acudir será seleccionada por el sistema de acuerdo a tus datos de registro y los horarios que te mostrará son los espacios disponibles más cercanos.