La red social de videos se ha convertido en una de las más utilizadas, cada minutos miles de clips se suben con bromas, bailes, historias y lip syncs y más, si amas utilizarla, quizá hay personas que ya no quieres que aparezcan en tu feed o contactos que ya no deseas vean tus videos, sin importar el motivo, aquí te explicamos cómo bloquear a alguien en TikTok.

También puede suceder que sospeches que alguien te ha bloqueado de la red social y no te atreves a preguntar, por ello también te decimos la forma de saber si alguien te bloqueó de TikTok.

¿Cómo bloquear a alguien en TikTok?

Si quieres evitar que algún conocido vea tus videos, te envíe mensajes directos, escriba comentarios o le de Me Gusta, debes seguir estos pasos:

Entra directamente al perfil de esa persona en TikTok. Pulsa en el icono de tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. Pulsa Bloquear y sigue los pasos que te guíe la app.

¿Qué pasa si bloqueó a alguien en TikTok?

No te preocupes, a esa persona no le llegará alguna notificación cuando lo bloquees, solo dejará de ver tus videos y no podrá enviarte mensajes directos.

¿Cómo bloquear a varios usuarios de TikTok al mismo tiempo?

Si estás recibiendo comentarios incómodos en tus videos, puedes bloquear hasta 100 cuentas a la vez en Tiktok, solo haz lo siguiente:

Pulsa el icono del lápiz en la esquina superior izquierda de la pantalla, se abrirá una ventana con opciones. Pulsa Administrar varios comentarios. Selecciona hasta todos los comentarios que ya no quieras en tu video. Pulsa Más. Da clic en Bloquear cuentas.

¿Cómo saber si alguien te bloqueó en TikTok?

Existen dos trucos para saber si alguien te ha bloqueado, existe una forma directa que es entrar a la sección “Descubrimiento” y escribir el nombre completo de la persona que sospechas te ha bloqueado, si no te aparece es posible que eliminó su cuenta o te bloqueó. Otro tip es revisar tu lista de seguidores, si ya no te aparece, es otra pista de que pudo haberte bloqueado.