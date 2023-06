Peso Pluma y Grupo Frontera acaban de lanzar un nuevo tema juntos, por lo que aquí te traemos la letra de Tulum, el nuevo tema que ambos acaban de lanzar y que seguramente se apoderará de las listas de las plataformas de música como YouTube y Spotify.

Esta es la letra de Tulum, el nuevo tema de Peso Pluma y Grupo Frontera

Tu eres un diez, pero sigues con ese tipo

Que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo

Muchas fotos de vacaciones por allá en tulum, pero se que tú cora no te hace turum turum

Bebe estabas perdiendo el tiempo, que bueno que llegue a tiempo

Baby a mi lo que me faltaba eras tu, tu eres lo mas rico qué hay en el menú

Dile que se despida, que ya tú estás convencida

Baby a mi lo que me faltaba eras tu, tu eres lo mas rico qué hay en el menú

Dile que se despida, que ya estás convencida

Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre

Que la comida se enfría, cuando se descuida

Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre

Que la comida se enfría, cuando se descuida

Bebe llego nuestro momento, el te compro un Rolex pero yo te di mi tiempo

El tiene mansiones, pero yo en mi apartamento te hice sentir cosas que no se las lleva el viento

Baby lo siento

Pero el que perdió, mami tu fuiste la que gano

Tu eres un piano que nunca toco, y si lejitos nos vamos y así terminamos

Tomando, bailando

En una playita sin ropa, mientras tu cuerpo va nadando

Baby a mi lo que me faltaba eras tu, tu eres lo mas rico qué hay en el menú

Dile que se despida, que ya tú estás convencida

Baby a mi lo que me faltaba eras tu, tu eres lo mas rico qué hay en el menú

Dile que se despida, que ya tú estás convencida

Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre

Que la comida se enfría, cuando se descuida

Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre

Que la comida se enfría, cuando se descuida

¿Peso Pluma busca competirle a Bad Bunny?

Luego de que Peso Pluma lanzara este tema junto a Grupo Frontera han surgido los rumores de que al hacer esto, el cantante mexicano de corridos tumbados quiere competirle a Bad Bunny quien ya anteriormente había sacado un sencillo junto a esta agrupación.

Y es que el tema un x100to que el Conejo Malo y la agrupación originaria de Edimburg, Texas lanzaron hace más de 1 mes logró ser un éxito más para el puertorriqueño que se apoderó los primeros lugares en las principales plataformas de música, por lo que pareciera que la Doble P quiere igualar el éxito obtenido por Bad Bunny con una cumbia norteña.