Hoy te platicamos cuál es el signo más peligroso cuando se enoja ya que si bien todos podemos llegar a ser algo agresivos en mayor o menor medida cuando estamos de mal humor, hay un elemento del zodiaco al que es mejor no buscar cuando lo sacan de sus casillas y aquí, te decimos de cuál se trata, según medios especializados como La Voz, Colombia.com o La Vanguardia.

Este es el signo más peligroso cuando se enoja

Aries es el signo más peligroso cuando se enoja ya que se puede transformar en un ser desconocido y es que al ser criaturas altamente emocionales, pueden llegar a tener un carácter explosivo que se ve potenciado por su personalidad la cual les impulsa a hacer cosas sin pensar en ellas o en las consecuencias que puedan tener sus actos.

Además al ser un signo que se caracteriza por su energía y entusiasmo al ser un signo cardinal y de fuego, no es extraño que use estas capacidades para hacer saber lo enojado que está y para buscar a quien se la pague. Por ello lo mejor es no incomodar a este signo del zodiaco.

¿Escorpio es un signo peligroso cuando se enoja?

Y no es extraño que muchas personas antes de leer esto hayan considerado que el signo más peligroso del zodiaco cuando se enoja sea escorpio, ya que es el más pasional del zodiaco, pero no hay que olvidar que este signo prefiere tomar las cosas con calma cuando está enojado.

Esto por que sabe que la venganza es un plato que se come frío y dado que este miembro del zodiaco está acostumbrado a manejar el poder, no perderá el piso y se dejará llevar en un ataque de ira, sino que planeará su venganza con tiempo para su satisfacción.