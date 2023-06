Estos días en los que Belanova ha regresado a las listas de popularidad, muchos internautas se siguen preguntado si la vocalista de esta agrupación Denisse Guerrero es hija de la actriz María Elena Velasco, más conocida como la India María, por lo que nos hemos dado a la tarea de dar respuesta a esta duda, la cual respondemos a continuación.

¿La cantante Denisse Guerrero es hija de la India María?

No, Denisse Guerrero no es la hija de María Elena Velasco, quien daba vida al personaje de la India María y esta información la ha desmentido uno de sus compañeros de la agrupación Belanova, pero no ahora sino que esto lo hizo hace un par de años.

Fue Edgar Albino, compañero de agrupación de Denisse quien afirmó que él conoce a la familia de la cantante desde que ambos tenían 18 años y que esta información solo era un rumor. Esta respuesta fue dada al locutor Javier Posa en un programa de Radiofórmula que salió al aire hace más de 1 año, por lo que es curioso que esta duda siga aún en la mente de muchas personas.

¿De dónde provino el rumor de que Denisse Guerrero es hija de la India María?

El rumor de que Denisse es hija de la India María se originó cuando la actriz María Elena Velasco falleció, por lo que empezó a correr como la pólvora encendida el chisme de que la intérprete había tenido varios hijos no reconocidos con el también fallecido Raúl Velasco, quien se hizo famoso por conducir el programa Siempre en Domingo.

Y una persona que le dio fuerza a este rumor fue la actriz Mirna Velasco, quien sí afirma ser hija no reconocida de la comediante y de Raúl Velasco e incluso, llegó al extremo de asegurar que les habían hecho una prueba de ADN a ella y a Denisse, con la que comprobaron que eran hermanas. Pero esto es falso ya que como se ha dicho aquí, este es solo un rumor y nada más.